Die Rolle der ehrenamtlichen Wasserretter von Deutscher Lebensrettungsgesellschaft und DRK-Wasserwacht in Bransdenburg an der Havel soll neu bestimmt werden. Die Vorsitzenden der beiden Organisationen Benedikt Michaelis und Florian Bialloblotzki äußerten am Mittwochnachmittag vor den Stadtverordneten ihre Sorge, dass die Wasserretter nur ungenügend eingebunden und unzureichend ausgestattet werden.

Feuerwehr wird bevorzugt

„Beide Organisationen leisten eine wichtige Arbeit, wir wollen auf Augenhöhe mit der Stadt verhandeln und nicht dauernd hingehalten werden“, sagt Bialloblotzki. Offensichtlich werden Feuerwehr und Rettungsdienst bevorzugt – sowohl bei der Alarmierung als auch bei der Ausstattung, ist der unausgesprochene Vorwurf.

Krisengespräch im Rathaus

Zwischenzeitlich hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ein längeres Gespräch mit DRK-Vorstand Andreas Griebel geführt und danach offensichtlich Feuerwehrchef Mathias Bialek angewiesen, den neu zu schreibenden Wasser-Gefahrenabwehrplan so anzupassen, dass auch die ehrenamtlichen Retter Teil des Konzepts sind und nicht nur Beiwerk. „Wir wollen auf diese wichtige ehrenamtliche Arbeit nicht verzichten“, sagt Scheller.

Zwei Lösungsmöglichkeiten

„Es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Bei der einen setzt man komplett aufs Hauptamt, weil die Mitarbeiter im Zweifel schneller und besser sind. Bei der anderen wird es als gemeinsame Aufgabe begriffen, bei der jeder nach seiner Leistungsfähigkeit mithilft“, sagt der zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU).

Schellers Machtwort

Er gibt zu, dass es im Rathaus Tendenzen gegeben habe, alle Fragen der Rettung komplett von hauptamtlichen Mitarbeitern erledigen zu lassen. Offensichtlich wurden sie durch Schellers Machtwort gestoppt.

Diskussion im Ausschuss

Man wolle nun Bialeks umgeschriebenes Konzept für die Wasserrettung abwarten und gemeinsam im Umwelt- und Rechtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung beraten, ob alle Interessen ausreichend berücksichtigt sind, schlägt SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser vor. Das Konzept sollte schon Ende vorigen Jahres fertig sein, jetzt soll es im Dezember 2020 kommen.

Schon drei Badetote 2020

In diesem Jahr sind in der Stadt bereits drei Menschen in offenen Gewässern ertrunken, im Vorjahr einer. Seit 2015 gibt es acht Badetote.

Keine Taucher bei der Feuerwehr

Bei der Berufsfeuerwehr gebe es 13 ausgebildete Wasserretter, antwortet Brandt auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Taucher gebe es gar nicht, nur bei den Feuerwehren in Potsdam und Rathenow, sie benötigen bis zum Eintreffen mindestens eine Stunde.

Nur Almosen an die Ehrenamtler

Die beiden Hilfsorganisationen haben neben Rettungsschwimmern auch Taucher ausgebildet. DLRG und Wasserwacht werden von der Kommune bislang nur mit jeweils 500 Euro „Spritgeld“ unterstützt, zudem bekamen sie Funk- und Meldetechnik.

Die Tauchgruppe der Wasserwacht ist nach Aussage DRK-Vorstand Griebel in der Rettungsleitstelle als Einheit hinterlegt, die Einsätze in der Stadt und im Umland absolvieren könne. In diesem Jahr gab es bereits vier Einsätze – genauso viel wie 2019.

Die Tauchgruppe habe viel kürzere Interventionszeiten als die Feuerwehrtaucher der anderen Städte. Die Taucher werden vor allem zum Bergen von Badetoten eingesetzt.

