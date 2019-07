Brandenburg/H

Einen turbulenten Sommer erleben die Mitglieder der Wasserwacht beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Mastspitze im Seegrund

Florian Bialloblotzki (22) leitet die Wasserrettung. Quelle: DRK Wasserwacht

Die spektakulären Einsätze begannen in diesem Jahr bereits im Mai, als auf dem Plauer See ein Segelboot mit drei Menschen an Bord kenterte und diese gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kirchmöser gerettet werden mussten. „Dabei bleibt es ja nicht, wir mussten auch das Boot bergen, das auf dem Kopf lag, die Mastspitze steckte im Schlamm“, sagt der Chef des Wasserrettungszuges Florian Bialloblotzki.

Sprung von der Jahrtausendbrücke

Auch zum Havelfest Mitte Juni kamen die Wasserretter häufiger als in den Vorjahren zum Einsatz. Unter anderem mussten sie einen Ertrinkenden retten, der mit dem Kopf schon unter Wasser war. Der junge ausländische Mann war mit Klamotten ins Wasser gegangen und wollte einmal hin und her schwimmen, auf dem Rückweg verließen ihn dann die Kräfte. Ein anderer Mann glaubte, von der Jahrtausendbrücke aus in die Havel springen zu müssen, dabei verletzte er sich am Fuß. Die Wasserwacht zog ihn aus dem Wasser, die größte Sorge des Mannes war aber, dass die Retter möglichst keine Polizei rufen.

Auf dem Wasser einfach schneller

„Wir waren mit zwei Booten beiderseits der Jahrtausendbrücke ständig auf dem Wasser. Dabei haben wir einige verletzte Menschen auch zu den Rettungspunkten gefahren, weil es übers Wasser schneller ging als auf dem Land.“

Mit 22 Jahren schon Chef Florian Bialloblotzki ist erst 22 Jahre alt, aber schon seit zwölf Jahren bei der Wasserwacht beziehungsweise beim DRK. Im vergangenen Jahr wurde er Leiter der Wasserrettung. Das ist ehrenamtlich, hauptberuflich ist er Polizeikommissar in Rathenow. Da für die Wasserretter keine Pflicht der Arbeitgeber auf Freistellung besteht, muss er Dienst und Ehrenamt mühsam koordinieren. Bialloblotzki sieht bei vielen Menschen eine schwindende Sensibilität für die Gefahren im und am Wasser, sie seien schlicht zu sorglos. Zudem sollten Kinder bessere Schwimmfertigkeiten haben.

Auch andernorts kommt die Wasserwacht zum Zuge. Ein eher trauriger Einsatz war das Bergen eines Ertrunkenen bei Buckow, da waren weit und breit keine anderen Taucher verfügbar. Etwa eine Dreiviertelstunde dauerte die Suche.

Einsatz in Leipzig

Und in Leipzig ging es gut aus. Die Wasserretter waren gerade bei einer Fortbildung in Leipzig. Zwischen zwei Tauchgängen kam eine aufgeregte Passantin, die berichtete, dass ein Kind am Ertrinken sei. Mit Notfallkoffer und Sauerstoff rannten die Rotkreuzler zur Unglücksstelle. Das Kind war bereits reanimiert, die Brandenburger gaben ihm den dringend benötigten Sauerstoff, hielten es warm und stabilisierten es, bis der Notarzt da war. „Zuerst hat es nur gewimmert, dann genuschelt und bei der Übergabe konnte es schon wieder reden“, erzählt der Wasserwachtleiter.

Mit „Bawatch" hat die Arbeit der Wasserwacht beim DRK fast gar nichts zu tun. Die Bandbreite der Aufgaben ist ungleich größer, auch das Bergen ganzer Boote oder Renigungsaktionen gehören dazu.

Weil an Wochenenden der Wusterwitzer Strand von der Wasserwacht beschützt wird, kamen die Mitglieder noch zu einem besonderen Einsatz: Ein Mann hatte in seinem Auto einen Herzinfarkt, konnte noch an einer Tankstelle den SOS-Knopf drücken. Die Lebensretter stabilisierten ihn, bis der Rettungswagen kam, den sie auch noch zur Unglücksstelle lotsten.

Ein Team für Juniorretter

30 Frauen und Männer sind derzeit Mitglieder im Wasserrettungszug – Wasserretter, Taucher, Bootsführer und Sanitäter. Allein fünf aktive Taucher haben die ein Jahr dauernde Ausbildung absolviert. Erst kürzlich wurde ein Lehrgang für zehn Bootsfrauen und -männer erfolgreich abgeschlossen. Es gibt auch fünf neue Motorbootführer. Hinzu kommen noch ein paar Jugendliche im Nachwuchs.

„Nach den Sommerferien werden wir aktiv wieder ein Juniorretter-Team aufbauen. Da können Kinder von sieben Jahren an mitmachen, sie verbessern ihre Schwimmfertigkeiten und bekommen die ersten Schritte als Rettungsschwimmer beigebracht“, erzählt Florian Bialloblotzki.

Kaum kommunale Unterstützung

Die Wasserwacht hat zwei eigene Boote vom DRK, zwei weitere stellt der Mittelmark-Kreis, damit die Badestellen in Wusterwitz und in Kloster Lehnin abgesichert werden können. Die Stadt hingegen gibt kaum noch Unterstützung, früher hat sie wenigstens noch etwas „Spritgeld“ spendiert. Obwohl die Wasserretter rund um die Uhr erreichbar sein sollen, gibt es beispielsweise nur ganz wenige Pieper-Geräte. Das DRK hat nun eine Software angeschafft, um im Alarmfall die Handys seiner Mitglieder anfunken kann.

Jüngst haben zwei Unternehmer einige Schutzausrüstungen spendiert. Eine davon kostet 1500 Euro. Schließlich springen die Retter nur selten in Badehose ins Wasser. Neoprenanzug, Schuhe, Helm, Prallschutz- und Auftriebsweste gehören zum Standard. Der Rotary-Club will nun auch helfen, wenn der neue Präsident Volker Podzimek das Einverständnis der Mitglieder bekommt. „Das ist so eine wichtige ehrenamtliche Arbeit, die Wasserretter kann man doch nicht allein lassen.“ Privat hat Podzimek auch schon unterstützt.

Von André Wirsing