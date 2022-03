Brandenburg/H

Neuer Technischer Vorstand für die WBG Brandenburg ist ab dem 1. Januar 2023 Christian Heublein. Er ist am 8. März vom Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg eG (WBG) bestellt worden. Er wird Nachfolger des zum 31.12.2022 in den Altersruhestand ausscheidenden langjährigen Technischen Vorstands Gerhard Zapff.

Klassisches Eigengewächs

Die Aufsichtsratsvorsitzende Heidrun Fleege sagt: „Mit Christian Heublein gewinnen wir jemanden, der unternehmerisch denkt, technisch innovativ ist und soziale Verantwortung übernimmt. Dazu ist er noch ein klassisches Eigengewächs.“

Seit 2004 bei der WBG

Christian Heublein ist seit 2004 in der WBG, zunächst als Auszubildender, dann als Immobilienkaufmann. Berufsbegleitend studierte er Betriebswirtschaft und absolvierte unter anderem eine Weiterbildung als Immobilientechniker.

Arbeit wird fortgesetzt

„Als Aufsichtsrat haben wir die Arbeit von Christian Heublein in den vergangenen Jahren kennengelernt. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend an die Arbeit von Gerhard Zapff anschließen wird. Er wird zusammen mit Matthias Osterburg als Kaufmännischem Vorstand die WBG ab 2023 weiterhin erfolgreich führen“, sagt Heidrun Fleege.

Klassische Karriere

Heublein ist geboren am 23. Februar 1983 in Brandenburg an der Havel, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 2003 legte er das Wirtschaftsabitur am OSZ „Alfred Flakowski“ ab, seit 2007 ist er Immobilienkaufmann bei der WBG. Seit 2016 ist er Diplom-Betriebswirt (FH) an der FH Brandenburg, seit 2018 Vorstandsassistent Controlling, Revision, Projektmanagement bei der WBG.

Ehrenamtlich ist er Vorsitzender des Fördervereins der Schule am Krugpark.

