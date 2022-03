Wechsel an der Spitze des ZF-Getriebewerks in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

An der Spitze des ZF-Getriebewerks in Brandenburg an der Havel hat es zum 1. März einen Wechsel gegeben. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der ZF Getriebe Brandenburg GmbH ist seither Sebastian Schmitt (39).

Der nun amtierende Standortchef gehörte bisher schon zur Geschäftsführung der ZF-Tochtergesellschaft, deren Spezialität aktuell die Doppelkupplungsgetriebe für Autos im oberen Preissegment sind.

Sebastian Schmitt ist seit 16 Jahren bei ZF

Vor seinem Wechsel nach Brandenburg an der Havel war Sebastian Schmitt für ZF in Saltielo/Mexiko tätig. Der aus Franken stammende Diplom-Wirtschaftsingenieur ist Vater von fünf Jahre alten Zwillingen. Er gehört seit 2006 zum Unternehmen und kümmerte sich zunächst in Schweinfurt um „schlanke Produktion“.

Christian Wolter ist neuer Geschäftsführer

Weiterer Geschäftsführer im Brandenburger ZF-Werk ist seit dem 1. März 2022 Christian Wolter. Er war bisher Leiter des Controllings. Wolter kommt aus der Region, ist bereits langjährig für ZF tätig und übernimmt nun den Bereich Finanzen und IT.

Jenseits des Tagesgeschäfts und eines anstehenden Serienstarts wird bei ZF in der Caasmannstraße in diesem Jahr das neue Ausbildungszentrum auf dem Betriebsgelände eröffnet. Zudem ist in diesem Jahr wieder ein Mitarbeiterfest vorgesehen, teilt Sebastian Schmitt mit.

Markus Bergmann zu Curevac gewechselt

Der bisherige Vorsitzende Geschäftsführer Markus Bergmann (51) hat den ZF-Konzern Ende Februar verlassen. Der promovierte Mediziner wechselte zu Curevac, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen in Tübingen.

Dort hat Bergmann zum 1. März 2022 die Geschäftsführung eines Curevac-Tochterunternehmens übernommen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, wie das Unternehmen mitteilt.

Neue Aufgabe: Impfstoffe und Krebsmedikamente

Diese 100-prozentige Tochter des 900-Mitarbeiter starken Unternehmens Curevac heißt „CureVac RNA Printer GmbH“ und wurde erst zeitgleich mit Bergmanns Wechsel vor wenigen Tagen in Tübingen gegründet. Die neue Firma soll RNA-Impfstoffe und RNA-Therapeutika in Arzneimittelqualität herstellen.

Dazu gehört, dass unter der Leitung von Markus Bergmann neue mRNA-basierte Impfstoffe in Pandemiesituationen schnell hergestellt werden können und Krebspatienten Zugang erhalten zu mRNA-basierten Therapien in der Onkologie. Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas sieht „enormes Potenzial dieser Technologie“.

Warum Markus Bergmann für Curevac attraktiv ist

Wegen seines medizinischen Hintergrundes und seiner Erfahrung in der effizienten Umsetzung zielgerichteter Produktstrategien sieht der Curevac-Vorstandschef den von ZF gekommenen Markus Bergmann „bestens gerüstet, die zielgerichtete Entwicklung des RNA Printers weiterzutreiben“.

Curevac bescheinigt dem am Deutschen Krebsforschungszentrum promovierten Mann, der zuvor Manageraufgaben bei ZF, Rolls-Royce und McKinsey wahrgenommen hat, „fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Produktmanagement, Finanzen und Strategie“.

Von Jürgen Lauterbach