Wechsel im Beetzsee Center: Edeka übernimmt Real

Brandenburg/Havel

Globus, Kaufland oder Edeka? Lange tobte die Gerüchteküche. Jetzt scheint wohl klar zu sein, dass der Real-Markt in der Brielower Landstraße dem Unternehmensverbund der Edeka-Gruppe zugeschlagen wird. Das berichtet jedenfalls das Nachrichtenportal RTL News mit Verweis auf das Bundeskartellamt und die Lebensmittel-Zeitung. Mit dieser Entscheidung hat die deutschlandweite Aufteilung der Real-Märkte auch die Havelstadt erreicht.

Real-Markt 1993 eröffnet

Was der Kauf des Real-Standortes im Detail für die Mitarbeiter bedeutet, ist zur Stunde unklar. Auch wann die Umflaggung erfolgen soll, ist offen. Die Edeka-Zentrale in Minden hat auf entsprechende Anfragen der MAZ noch nicht reagiert. Lange wurde über einen Verkauf an Kaufland spekuliert, doch das Bundeskartellamt hatte wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet. Insgesamt werden deutschlandweit 279 Real-Standorte vom russischen Finanzinvestor SCP nach dem Kauf von der Metro-Gruppe gewinnbringend weiterveräußert. Darunter ist jetzt auch der 1993 im Beetzseecenter eröffnete Real-Markt.

Von Frank Bürstenbinder