„Die Verrückte Kapelle am Jakobsgraben ist eines der bedeutsamsten mittelalterlichen Bauwerke in Brandenburg“, schwärmt Heidrun Fleege. „Wir haben herausragende Kirchen der Backsteingotik in der Stadt. Die Kapelle fügt sich in diesen Reigen ein, wird aber nicht so wahrgenommen“, bedauert die Architektin jedoch.

Das aber will die Stiftung Wredow’sche Zeichenschule ändern. Im Jahr 2000 hat sie das sakrale Gebäude erworben. „Seitdem befassen wir uns damit“, erzählt Heidrun Fleege, die das umfassende Instandssetzungprojekt federführend begleitet. Das geht in die finale Runde. Denn Ende September ist mit dem zweiten wesentlichen Bauabschnitt begonnen worden, der vor allem die Sicht- und Nutzbarkeit des historischen Gemäuers zum Ziel hat.

Nun ist das Mauerwerk dran

Im ersten Bauabschnitt ab 2015 wurden das Fundament und die Betonwand des Baus trocken gelegt. Im Laufe der Zeit hatte sich immer mehr Feuchtigkeit in den Mauern angesammelt. Neben der Trockenlegung wurde auch am Dach gearbeitet.

Schicht für Schicht wird der mittelalterliche Putz aufgefüllt und gefestigt. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach längerer Pause ist die Kapelle nun erneut eingerüstet, der Restaurator Jochen Hochsieder kümmert sich um die Sanierung des Mauerwerks. Dazu muss der mittelalterliche Putz in den Nischen gefestigt und ergänzt beziehungsweise aufgefüllt werden, unter anderem in dem Mörtel ins Mauerwerk injiziert wird. Das erfolgt in mehreren Schritten. Momentan ist die Ostseite der Fassade dran, zu einem späteren Zeitpunkt werden die Flächen im Helm des Turmes ebenso gemacht.

Innenraum auf dem Prüfstand

Parallel dazu beäugt der Restaurator genau das Innenleben der Kapelle. Während die Backsteingotik außen hervorragend erkennbar ist, wirkt der Innenraum eher blass. Weißer Putz bedeckt die Wände des Tonnengewölbes.

„Was das Gebäude außen darstellt, erkennt man innen nicht“, sagt Heidrun Fleege. Daher geht es nun darum, die geschichtliche Bedeutung auch innen wieder sichtbar zu machen. „Es gab einmal Nischen, die noch nicht wieder geöffnet wurden“, erzählt die Architektin von den Entdeckungen unter Putz.

Diese hervorzuholen ist eines der wesentlichen Vorhaben in den kommenden Monaten. „Es gibt jetzt vertiefende Untersuchungen, um in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege festzulegen, wie mit der Oberfläche umgegangen wird.“

Daneben gilt es zudem, mit einer öffentlichen Nutzbarkeit der Kapelle zu planen. „Wir möchten das Gebäude in das pädagogische Konzept der Zeichenschule einbinden“, erzählt Fleege. Vorgesehen sind Kleinkunstveranstaltungen, Lesungen oder Gesprächsrunden.

Mit 167 000 Euro gefördert

Dazu, so ist ihr bewusst, muss es heller werden im Inneren der Kapelle. „Der Raum ist wenig ausgeleuchtet mit Tageslicht“, sagt die Architektin. Nur zwei kleine Fenster lassen Strahlen ein. Für Fleege ist es denkbar, die Eingangs-Holztür mit einer zweiten Glastür zu hinterlegen, um für zusätzlichen Lichteinfall zu sorgen. Auch Fragen wie die Beheizbarkeit der Kapelle müssen geprüft werden.

Erst wenn es Lösungen gibt, die Nutzung und Denkmalschutz unter einen Hut bringen, kann mit den eigentlichen Bauarbeiten im Inneren begonnen werden. Insgesamt 167 000 Euro Fördergelder seitens der Kulturstaatsministerin, des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sind für die Restaurationsarbeiten angedacht. Die Wredow-Stiftung hofft darauf, dass die Verrückte Kapelle spätestens Ende 2021 als neuer Kulturort bespielt wird.

„Verrückte“ Meisterleistung

Für Heidrun Fleege ist die Sanierung der Kapelle längst zum Herzensprojekt geworden. „Das Gebäude wird für mich immer spannender“, sagt sie.

Der rechteckige Untergeschossbau der Kapelle wurde 1334 errichtet. Damit ist sie älter als die Katharinenkirche. Nach 1493 kam der achteckige Glockenturm hinzu.

Seinen Spitznamen „Verrückte Kapelle“ bekam das kleine Gotteshaus, als es im Jahre 1892 um elf Meter in Richtung Wredowsche Zeichenschule verrückt worden ist. Die Straße war für den wachsenden Verkehr zu eng geworden. Die Versetzung der Kapelle, bei der die unteren Schichten des Mauerwerks ab- und das Gebäude auf Holzstützen weggetragen wurde, bezeichnet Fleege heute als ingenieurtechnische Meisterleistung.

