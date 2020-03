Wegen Corona: Auch Marienbad dicht

Brandenburg/H

Am Wochenende hatte das Marienbad auf seiner Internetseite geworben: „Wir haben für Sie geöffnet“. Am Montagmorgen kam dann die Weisung von Werkleiter Fred Ostermann an Badchef Jens Grosser: „Sofort schließen! Grundlage ist eine entsprechende Verfügung von Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Ein paar Rentner drücken sich noch die Nasen an den Scheiben des geschlossenen Bades platt, ein Sicherheitsmann holt noch einen Koffer ab, der nur durch die kurz geöffnete Tür gereicht wird.

Mindestens bis nach Osterferien

Jens Grosser ist auch vor Ort: „Ich denke, es wird so wie bei allen öffentlichen Freizeit- und Sporteinrichtungen sein. Vorerst gilt die Schließung mindestens bis zum Ende der Osterferien.“ Am Wochenende waren unter anderem ein paar Triathleten aus Potsdam zum Training da, weil in der Landeshauptstadt schon alles dicht war. Ansonsten gab es kaum Andrang.

Zwei Risikogruppen auf engem Raum

„Die Menschen haben es gewusst oder geahnt – wir hatten am Sonntag keine 300 Besucher den ganzen Tag über.“ Sonst sind es mehr als 1000. Auch die kursierenden Erklärungen mit dem Unverständnis über die Schließung, lässt Grosser nicht gelten. Auch wenn die Menschen meinten, das Chlorwasser töte Viren ab genauso wie die Saunahitze, so treffen doch im Bad mindestens zwei Risikogruppen direkt aufeinander: Kinder und ältere Menschen. Deshalb sei die Entscheidung nur folgerichtig.

Von André Wirsing