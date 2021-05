Wegen Corona: Einschränkungen in der Lehniner Kita "Knirpsentreff"

Lehnin

In Sachen Corona erlebt die Gemeinde Kloster Lehnin gerade ein Wechselbad der Gefühle. Wenige Stunden nach der Entscheidung des Gesundheitsamtes, dass am Freitag die Kita im Ortsteil Reckahn wieder öffnen kann, erreichte das Rathaus die nächste Hiobsbotschaft. Diesmal geht es um die Kita „Knirpsentreff“ in Lehnin. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am späten Nachmittag informierte, ist ein Kind außerhalb der Einrichtung positiv mit einem Antigen-Schnelltest auf den Coronavirus getestet worden.

Kontaktpersonen ermitteln

Welche Maßnahmen im Einzelnen ergriffen werden, war am frühen Abend noch unklar. Zunächst will die Gemeinde ermitteln, welche Kontaktpersonen betroffen sind. Bis endgültige Klarheit über eine Infizierung des Kindes besteht, wird für Freitag für einen Teil der Kinder und der betroffenen Erzieherinnen ein Betretungsverbot für die Kita angeordnet. „Wir wollen jetzt so schnell wie möglich gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die betroffenen Eltern und Erzieherinnen informieren“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder