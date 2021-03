Wegen Corona-Krise: Graffiti-Künstler Julian Zacharias malt mehr Leinwand-Bilder

Brandenburg/H

Der Brandenburger Graffiti-Künstler und Artbox-Chef Julian Zacharias ist enorm produktiv gewesen im vergangenen halben Jahr. 39 neue Bilder auf Leinwand sind entstanden. In einer live gestreamten Vernissage vor einigen Wochen hat er sie vorgestellt. Zwei Stunden lief die Veranstaltung. Auf Instagram postete er im Anschluss ein etwa sechs Minuten langes Video, in dem jedes der Werke einzeln zu sehen ist, samt Nummer daneben. „Die Leute können mich dann anrufen und die Nummer durchgeben. Dann beantworte ich gerne Fragen oder wir reden über den Kauf.“

Entstehungsprozess als ständiges Experimentieren

Für seine Werke hat er starke Farben und starke Kontraste verwendet. „Es ist dynamische, nicht figurative Kunst“, beschreibt Julian Zacharias die Werke selbst, „sie sind schwungvoll wie beim Graffiti, nur ohne Buchstaben.“ Im Stil würden sich die Bilder gleichen, „aber ich habe versucht, bei jedem neuen Werk etwas zu verändern.“ Der Entstehungsprozess der Bilder sei für ihn ein ständiges Experimentieren, erzählt Zacharias weiter. „Ich versuche mich immer, neu auszuprobieren, neue Farben, neues Material, neue Techniken zu nutzen.“ Er sei zwar stets zufrieden, allerdings möchte er mit jedem neuen Bild „ganz ehrgeizig alle meine Verbesserungsmöglichkeiten umsetzen, um mich weiterzuentwickeln.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie kaum jemals zuvor hatte er viel Zeit, um sich auf die Leinwand-Kunst zu konzentrieren. Im Herbst und Winter fielen alle Workshops aus, die er für Kinder und Jugendliche anbietet. „Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Kindern und Jugendlichen, deswegen fand ich es sehr schade, dass die Kurse ausfallen mussten“, bedauert Zacharias. Das sei für ihn aber kein Grund gewesen, untätig zu bleiben. „Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen und in eine positive Richtung zu gehen, trotz der Einschränkungen.“ Sicher wären ohnehin Leinwand-Werke entstanden, sagt der Künstler. Allerdings nicht in der Zeit und in dem Umfang.

Viel geschieht derzeit online. Auch Julian Zacharias Vernissage vor einigen Wochen. Quelle: Rüdiger Böhme

Die jetzt entstandenen Bilder seien zudem die pragmatischste Form gewesen, sein Einkommen zu sichern. „Andere Projekte hätten größere Prozesse bedeutet, die länger gedauert hätten“, sagt Zacharias. „Die Leindwandmalerei war erstmal die einzige Perspektive, die gewinnbringend sein könnte.“ Und sie scheint erfolgreich zu sein. Nach seiner Online-Vernissage und nachdem er seine Bilder auf Instagram in einem Video gezeigt hatte, meldeten sich einige Interessenten. Zacharias schickte, wenn nötig, Fotos von Detailaufnahmen, beantwortete Fragen. Und Fünf seiner Werke hat er bereits verkaufen können.

Außerdem hatte er vor einigen Tagen ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des City-Hotels in der Großen Gartenstraße. „Es entstehen immer neue Bilder und ich hatte von dem Hotel eine Anfrage für eine Ausstellung bekommen“, erzählt er. Nun steht fest: Die Ausstellung kommt. Allerdings noch nicht, wann. „Der Chef des Hotels meinte, dass eine Vernissage schön wäre und ja auch Publikumsverkehr, deswegen wollen wir noch zwei bis drei Monate warten.“ Bis dahin, hoffen die beiden, hat das Hotel wieder einigermaßen normal geöffnet. Und die Gäste können Julian Zacharias Kunst sehen.

Von Annika Jensen