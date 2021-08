Trechwitz

Keine „Flambierte Havel“ in Pritzerbe. Abgesagt ist auch das Mittelalterfest in Ziesar. Jetzt steht eine weitere Großveranstaltung im Altkreis Brandenburg in den Sternen – das nur alle zwei Jahre in Trechwitz stattfindende Treckertreffen. Rund 5000 Zuschauer strömten zuletzt 2019 auf das Festgelände. Alle wollten die kuriosen Eigenbauten und PS-starken Schlepperboliden im Wettkampf sehen.

Trechwitzer befürchten Corona-Anstieg

Doch der Jugend- und Freizeitverein Trechwitz macht den Fans wenig Hoffnung. „Wir haben die Veranstaltung angemeldet, doch wir müssen derzeit von weiter steigenden Inzidenzwerten ausgehen. Diese würden eine Durchführung des Treckertreffens im gewohnten Umfang unmöglich machen“, sagte Vereinsvorsitzender Steven Gaidecka der MAZ.

Die Veranstalter befürchten in Potsdam-Mittelmark einen Anstieg der Inzidenzzahl bis Anfang September auf über 35. „Damit wären die jetzt gültigen Regeln für Außenveranstaltungen hinfällig. Ein Treckertreffen mit nur 500 Personen macht im Kosten-Nutzen-Verhältnis keinen Sinn mehr“, so Gaidecka.

2022 Treckertreffen in Blankenberg

Einen Ausblick auf 2022 wagt der Vereinschef nicht. Eine Verschiebung auf das nächste Jahr sei denkbar, doch wären dann eigentlich die Partner in Blankenberg bei Wusterhausen an der Reihe. Blankenberger und Trechwitzer wechseln sich traditionell jährlich mit den Treckertreffen ab.

