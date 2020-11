Wegen Corona: WBG verschiebt DDR-Ausstellung

Brandenburg/H

Es sollte ein Highlight für die Brandenburger und die WBG-Mieter werden: Die Ausstellung „ddr auf 60qm“ sollte am 7., am 14. und am 21. November 2020 in der Brösestraße 16 im Stadtteil Hohenstücken gezeigt. Es handelt sich um ein Projekt des Künstlers Martin Maleschka aus der Serie "Wohnmaschine" und beleuchtet das Wohnen und Leben im Plattenbau der DDR.

Neuer Termin wird gesucht

Doch nun musste WBG-Vermarktungs- und Vermietungschefin Katja Graßnick vermelden: „Unsere Vernissage und Ausstellung ,ddr auf 60qm’ ist verschoben. Neue Termine werden noch bekanntgegeben.“

Retro-Wohnung als Highlight

Besonderes Highlight der Ausstellung sollte eine erinnerungskulturelle, künstlerische Installation in der „Retro-Wohnung“ sein mit Möbeln von Brandenburgern, die dem Mit-Mach-Aufruf der WBG nachgekommen sind.

Heimatgefühle in der Platte

Diese Ausstellung ist für all jene interessant, die die Ästhetik und das Heimatgefühl der „Platte“ schätzen oder wiederentdecken wollen. Gegenstände und Exponate aus dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR aus Eisenhüttenstadt wecken Erinnerungen. Einen Blick in die Zukunft der Platte zeigt die WBG in zwei weiteren Wohnungen mit der Kampagne #WirliebendiePlatte. Die Platte wird dabei neu interpretiert und soll alte und neue Liebhaber begeistern.

Künstler ist DDR-Bau-Experte

Martin Maleschka wohnt mit seiner Freundin in Cottbus. Er ist freiberuflicher Redakteur, Autor, Künstler und Fotograf für Kunst und Bau der DDR. Maleschka ist 1982 geboren und hat unter anderem im Rahmen des 100-Jahre-Bauhaus-Jubiläums 2019 die künstlerische Installation „WOHNMASCHINE“ in Eisenhüttenstadt geschaffen. Er hat das Buch „Baubezogene Kunst. DDR. Kunst im öffentlichen Raum 1950-1990.“ zum Thema veröffentlicht und plant weitere Publikationen. Er ist darüber hinaus über die sozialen Netzwerke auch international in seinem Tätigkeitsfeld bekannt geworden.

