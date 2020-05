Wegen Ebola: 14-Jährige flieht nach Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Für Gabi Hessler (20) sind die wegen der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen keine wirklich neue Erfahrung. Die Brandenburgerin hat als Kind viel weiter reichende Verbote erlebt. In Liberia.

Seinen Ursprung hat das Ebola-Virus im Tierreich. Quelle: Cynthia Goldsmith/CDC

Wer die junge Frau lächelnd an ihrem Arbeitsplatz sieht, ahnt wenig vom Mut und von der Entschlossenheit, die sie als 14-Jährige an den Tag gelegt hat. Damals lebte Gabi Hessler in Liberia. Geboren wurde sie in Frankreich als Tochter einer Liberianerin und eines Deutschen.

Die Familie zog berufsbedingt von Frankreich nach Liberia um, als Gabi Hessler sechs Jahre alt war. Das Mädchen ging dort zur Schule. Doch dann prägte ein grausames Virus das Leben des Mädchens und die Gesellschaft in Liberia und anderen westafrikanischen Staaten. Ebola.

Nichts war fortan mehr möglich, alles praktisch verboten und geschlossen. Auch die Schulen. Es herrschte eine nächtliche Ausgangssperre.

Liberia war besonders betroffen Liberia wurde von der Ebola-Epidemie besonders schwer getroffen, das tödliche Virus forderte dort nach WHO-Angaben mehr als 4800 Tote. Im Verlauf der Epidemie in Westafrika erkrankten einschließlich der Verdachtsfälle knapp 29.000 Menschen an Ebolafieber, von denen mehr als 11.000 starben. Im Sommer 2014, war die Ebola-Epidemie in Westafrika völlig außer Kontrolle geraten. In Straßen der Hauptstadt Monrovia lagen Tote. Die Armee und die Polizei sperrten ganze Viertel ab. In der Demokratischen Republik Kongo ist die Ebola-Epidemie im Jahr 2018 wieder ausgebrochen und dort noch nicht überwunden.

Der liberianische Staat habe versucht, die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. So erinnert sich Gabi Hessler. Aber es sei nicht einfach gewesen in einem Land, in dem es beispielsweise so etwas wie Postleitzahlen nicht gibt.

„Zwei Jahre lang konnte ich nicht in die Schule gehen“, so erinnert sich die Brandenburgerin, die seit ihrer Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Sie war 14, als sie einen folgenreichen Beschluss fasste: wieder zur Schule zu gehen.

Entscheidung gegen den Elternwillen

In Liberia, das wusste sie, würde das auf unbestimmte Zeit nicht möglich sein. Nach Frankreich auszureisen, das würden ihre Eltern nicht erlauben, das war ihr klar. Doch die Entscheidung stand.

Gabi Hessler hatte erfahren, dass an einem bestimmten Tag im Jahr 2014 ein Flugzeug nach Paris fliegen würde, eine absolute Rarität. Sie hatte Geld gespart und sie hatte Verwandte in Frankreich.

Weil sie in jüngeren Jahren häufiger über die drei Monate langen Schulferien hinweg ihre Tante in Paris besuchte, hatte diese Frau so etwas wie eine Universalvollmacht in Bezug auf ihre Nichte. Das war hilfreich.

Verwandte in Europa waren eingeweiht

Die 14-Jährige weihte also alle Verwandten in ihre Ausreisepläne ein. „Meine Eltern waren die Einzigen, die nicht darüber Bescheid wussten“, gesteht Gabi Hessler.

Das Mädchen setzte sich mit seinem Flugticket und der Bestätigung ihrer Tante, dass sie in Paris in Empfang genommen würde, in den gebuchten Flieger. Sie war fort und hatte als EU-Bürgerin mit ihrem deutschen Pass kein Problem, in Frankreich einzureisen.

Als die Eltern davon erfuhren, glaubten sie zunächst, ihre Tochter würde nur ihre Ferien bei den fernen Verwandten verbringen.

Weltmeister getroffen

„Ich habe ihnen aber gesagt, dass ich in die Schule gehen will und daher nicht zurückkommen werde“, erzählt die angehende Hotelfachfrau. Für beide Eltern ein Schock, vor allem für die Mutter.

Auch wenn Gabi Hessler so fließend französisch wie deutsch spricht, wollte sie doch in Deutschland zur Schule gehen.

Nach vier Wochen in Paris landete sie zunächst in Berlin, am gleichen Tag, als die deutsche Fußballnationalmannschaft als Weltmeister in der Heimat ankam. Das Mädchen aus Liberia erinnert sich noch an die tolle Stimmung am Flughafen und wie sie die berühmten Fußballer gesehen hat.

Schulzeit in Brandenburg

Vor Anker ging die 14-Jährige in Brandenburg/Havel bei dem Bruder ihres Vaters. Dort besuchte sie fortan bis zu ihrem Schulabschluss das Bertolt-Brecht-Gymnasium und die Otto-Tschirch-Schule.

Die Entscheidung der Ausreise aus dem ebola-geplagten Land hat die junge Frau nicht bereut. Zwar öffnete dort die Schule im September 2014 wieder. „Doch zwei Monate später war sie wieder geschlossen“, berichtet die Brandenburgerin, die im dritten Ausbildungsjahr Hotelfachfrau im Sorat-Hotel lernt.

Mit den Eltern ausgesöhnt

Mit ihren Eltern hat sich Gabi Hessler inzwischen ausgesöhnt. Schneller mit ihrem Vater, der 2015 ebenfalls nach Brandenburg/Havel ausreiste, aber leider im folgenden Jahr gestorben ist. Zur Mutter in Belgien besteht Kontakt.

Wenn alles gut geht, wird Gabi Hesslers Reise durchs Leben schon bald weitergehen. Dass sie ihre demnächst anstehende Prüfung bestehen wird, daran zweifeln sie und ihre Chefin Judith Nauendorff nicht.

Hotelfachfrau auf dem Weg zur Lufthansa

Die junge Frau hat sich erfolgreich bei der Lufthansa in Paris beworben. Stewardessen werden nicht eigens ausgebildet. Fluggesellschaften wie die Lufthansa erwarten eine abgeschlossene Ausbildung im Servicebereich, am besten in einem Hotel.

Sehr viel Mühe, in Paris Fuß zu fassen, wird Gabi Hessler kaum haben, wenn Corona ihre Reise dorthin nicht ausbremst. Ihr Französisch ist perfekt und die gleichen Verwandten, die die 14-Jährige einstmals aufnahmen, leben noch immer dort. Und zwar ganz in der Nähe des Flughafens.

Nach WHO-Angaben kamen in Liberia mehr als 4800 Menschen durch Ebola ums Leben. Quelle: Ahmed Jallanzo

Von Jürgen Lauterbach