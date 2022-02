Brandenburg/H

Der vor rund zwei Wochen festgenommene mutmaßliche Drogenverbrecher aus Brandenburg an der Havel muss zumindest vorerst in Untersuchungshaft bleiben. „Es besteht Fluchtgefahr“, erklärt Ingo Kechichian, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder.

Die Behörde ist zuständig für die Strafverfolgung in Fällen von Organisierter Kriminalität im Land Brandenburg. Um einen solchen Fall dürfte es sich bei Tim J. aus Brandenburg an der Havel handeln, den die Polizei vor rund zwei Wochen im Verlauf einer Großrazzia festgenommen hat.

Am 26. Januar 2022 waren die Ermittler des Polizeipräsidiums Potsdam rund um Molkenmarkt und Katharinenkirchplatz unterwegs. Quelle: Jürgen Lauterbach

Bei dem 33 Jahre alten Familienvater aus Brandenburg an der Havel, der den Fahndern des Landeskriminalamtes Ende Januar ins Netz gegangen ist, wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums 14 Kilo Amphetamine, 1,5 Kilo Marihuana und mehr als 76.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Mann ist offenbar ein unbeschriebenes Blatt. Jedenfalls ist er den Angaben zufolge nicht vorbestraft.

Wirkstoffgehalt der Drogen aus Brandenburg an der Havel

Der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft macht deutlich, dass die Ermittlungen noch am Anfang stehen. Es gelte nun zunächst, die Beweismittel auszuwerten. Dazu gehört, dass der Wirkstoffgehalt und damit die Qualität der illegalen Drogen bestimmt wird.

In einem zu erwartenden Strafverfahren spielt der sogenannte TCH-Gehalt eine wesentliche Rolle bei der Beweiswürdigung und möglichen Strafzumessung.

Neun Objekte in Brandenburg an der Havel

Die Ermittlungsbehörden müssen sich nach der landesweiten Razzia nicht nur mit dem Verdächtigen aus der Stadt Brandenburg befassen, sondern zusätzlich mit den Ergebnissen der Hausdurchsuchungen in 21 Objekten im Land Brandenburg. Neun Durchsuchungen betrafen Objekte in Brandenburg an der Havel, weitere sieben liegen in Potsdam-Mittelmark.

Außer dem genannten Brandenburger hatte die Polizei einen 40 Jahre alten Mann in Angermünde festgenommen. Die aktuellen Fahndungserfolge stehen im Zusammenhang mit dem sogenannten Encrochat-Verfahren.

Drogen- und Waffengeschäfte

Die Täter haben als verschlüsselten Kommunikationsmittel den Messengerdienst Encrochat für ihre Geschäfte genutzt. Ermittler in den Niederlanden und in Frankreich sind ihnen aber auf die Spur gekommen. Es geht bei diesen Geschäften um kriminellen Drogen- und Waffenhandel sowie um Geldwäsche.

Von Jürgen Lauterbach