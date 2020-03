Brandenburg/H

Ein Nachbarschaftsstreit endete am Samstag am Schifferring im Stadtteil Nord in Brandenburg mit einem Polizeieinsatz. Gegen 14.30 Uhr wurden die Beamten von einem Grundstückseigner-Paar dorthin gerufen.

Der Mann und die Frau waren mit einem Nachbarn aneinander geraten, der seinen Hund Gassi führte. Das Tier verrichtete laut Polizeibericht vom Sonntag ein Geschäft auf dem Englischen Rasen der Gartenfreunde. Das fanden diese überhaupt nicht witzig, es kam zum Wortgefecht.

Dabei soll der Hundehalter gedroht haben, wieder zu kommen und den gesamten Rasen zu verwüsten. Doch nicht nur das: auch andere „schlimme Dinge“ stellte der Mann dem Paar in Aussicht, wie die Polizei schreibt. Vollends eskalierte die Lage demnach, als der Hundehalter der Frau auch noch mitten ins Gesicht spuckte – und das in Zeiten von Corona.

Das Paar rief daraufhin die Polizei. Diese rauschte heran, nahm eine Anzeige auf und führte mit beiden Parteien ein klärendes Gespräch.

Von Philip Rißling