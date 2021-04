Wegen Party-Verbot: Eheschließungen in Brandenburg an der Havel und dem Hohen Fläming rückläufig

Brandenburg/H

„…erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau.“ Dieser fast schon legendäre Halbsatz wird in diesem Jahr, wie auch schon in 2020, deutlich seltener im havelstädtischen Standesamt fallen. Und das nicht etwa, weil sich auch gleichgeschlechtliche Paare zu Mann und Mann oder Frau und Frau vermählen lassen können – sondern weil auch der schönste Tag im Leben so mancher Brandenburger in Corona-Zeiten so schön gar nicht ist. Wie in praktisch allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten der Mark verzeichnet auch das Standesamt Brandenburg einen Rückgang an Eheschließungen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Waren es in den Vorjahren noch um die 300 Paare, die sich pro Jahr das Ja-Wort gegeben hatten, so lag die Zahl der Trauungen in 2020 schon nur noch bei 247. Für das laufende Jahr wurden der MAZ keine Zahlen genannt, wohl aber, dass einige Termine für Eheschließungen bereits im Vorjahr auf Jahr 2021 verschoben worden seien. Eine Statistik über die Anzahl der Absagen werde ebenfalls nicht geführt, sagt Michael Scharf, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit. Noch krasser fällt der rückläufige Trend bei den kirchlichen Trauungen aus.

Kaum noch kirchliche Eheschließungen

Pfarrer Philipp Mosch von der St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde hatte im letzten Jahr nur eine Trauung in der St. Gotthardtkirche, „im August in dem Zeitfenster, als das gerade möglich war. Die anderen Trauungen wurden wegen Corona abgesagt oder verschoben.“ Allerdings habe seine Kirche in normalen Jahren auch nur fünf bis acht kirchliche Trauungen, „obwohl wir der Trauung in unserer altehrwürdigen Kirche mit unseren bewährten Ritualen und der anspruchsvollen musikalischen Ausgestaltung einen sehr würdigen Rahmen geben können.“

Pfarrer Philipp Mosch, St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde in Brandenburg an der Havel Quelle: privat

Immerhin: In diesem Jahr planen bisher zwei Paare ihre kirchliche Trauung in der St. Gotthardtkirche. Damit dürfte die St. Gotthardtkirche wohl erstmals seit langem mehr Trauungen durchführen, als der Dom. Dieser war aufgrund seiner imposanten baulichen und kunstgeschichtlichen Präsenz eigentlich immer ein beliebter Ort zum Heiraten. Doch hat Dompfarrerin Susanne Graap bisher noch keine einzige Trauung unter Corona-Bedingungen vollzogen: „Alle geplanten Termine dieser Art wurden und werden verschoben.“

Hochzeit ohne rauschendes Fest

Dabei sind die Trauungen an sich nicht das Problem, wie Pfarrer Mosch erläutert: „Trauungen sind Gottesdienste, und diese dürfen mit Hygienekonzept und entsprechenden Abständen und Schutzmaßnahmen stattfinden.“ Der Knackpunkt seien die Feierlichkeiten, die aufgrund der Corona-Situation, der Eindämmungsverordnung und Kontaktbeschränkungen praktisch verunmöglicht sind. Schließlich will eine Hochzeit sorgfältig geplant werden, und das sei nicht möglich, solange niemand wisse, was in ein paar Monaten gilt und erlaubt ist.

Susanne Graap Pfarrerin am Brandenburger Dom Quelle: JACQUELINE STEINER

Wer sich in diesen Tagen zur Heirat ins Standesamt begibt, darf neben dem Paar und den eigenen Kindern nur eine weitere Person mit ins Trauzimmer bringen. Und wer anschließend mit vielen Gästen feiern will, muss warten, bis das wieder uneingeschränkt möglich ist. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass sämtliche aufgeschobenen Trauungen und Feierlichkeiten irgendwann tatsächlich nachgeholt werden. Schließlich dürfte uns das Thema Aerosole und Ansteckung auf absehbare Zeit begleiten.

Micro Weddings und Eheschließungen im Freien

Auch deshalb dürfte sich nicht nur der Trend zur Heirat im kleinsten Kreis („Micro Wedding“), sondern auch der zur Trauung im Freien unabhängig von etwaigen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen fortsetzen. Landauf, landab richten sich deutsche Standesämter seit einigen Jahren auf die entsprechende Nachfrage ein, nehmen Gärten, Parks und historische Terrassen als amtlich zugelassene Trauorte auf.

Doch anders als etwa die Gemeinde Wiesenburg/Mark, wo seit Jahren im beliebten Schlosspark geheiratet werden kann, hat man im Standesamt von Brandenburg an der Havel diesbezüglich nichts in die Wege geleitet. „Die Formvorschriften für Eheschließungen sind auch während der Pandemie nicht verändert worden. Insofern ist eine Eheschließung auch weiterhin nur in den dafür vorgesehenen Trauzimmern möglich“, sagt Fachbereichsleiter Scharf.

In Wiesenburg haben Paare gleich mehrere Möglichkeiten, um sich an einem romantischen Ort das Ja-Wort zu geben. Stets beliebt ist der Schlosspark. Quelle: Gemeinde Wiesenburg/Mark

Von Moritz Jacobi