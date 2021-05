Wegen Vertragsänderung: Postfiliale in Plaue schließt Ende Juni

Brandenburg/H

Der Brandenburger Ortsteil Plaue wird Ende Juni eine weitere Dienstleistung verlieren. Jan Sammer (32) wird die Post- und DHL-Filiale in seinem Second-Hand-Buchladen in der Genthiner Straße nicht weiter betreiben.

Grund für das Ende der Geschäftsbeziehung ist eine neue Regelung im Partnervertrag zwischen dem Brandenburger und der Deutschen Post. Die will Jan Sammer nicht unterschreiben und dafür hat er seine Gründe.

„Ich kann das Risiko nicht aufnehmen, das die Post mir aufbürden will“, sagt der Mann, der vor zehn Jahren nach Plaue gezogen ist und vor vier Jahren seinen Buchladen eröffnet hat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Zuschuss, der mit dem Geschäftsmann vereinbart ist, stünde mit der verklausuliert formulierten Neuregelung auf wackeligen Füßen. Denn wenn es der Post gefiele, die Geschäftsbeziehung irgendwann auch ohne Grund zu beenden, könnte sie das Geld für das gesamte Jahr zurückfordern.

Gleiches würde gelten, wenn es umgekehrt wäre und er den Partnervertrag mit der Post kündigen würde. Für Jan Sammer ist klar: „Das Geld, das ich bekomme, wäre mit der geänderten Regelung nicht mehr sicher.“ Zudem gräbt ihm die Packstation im Ortsteil zusätzlich das Wasser ab.

Unterm Mindestlohn

Der einst auf den Bau von CNC-Maschinen spezialisierte Unternehmer hat ausgerechnet, dass er für seine Postdienstleistungen, in Stundenlohn umgerechnet, unter dem Mindestlohn liegt.

450 bis 500 Euro bringe ihm die Arbeit ein, für die er im Gegenzug mit Ausnahme des Halbtags-Mittwochs von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat, Briefmarken verkauft, Pakete entgegennimmt und auch an die Kunden ausgibt.

15 Partnerfilialen und 14 Paketshops 15 Partner-Filialen der Deutschen Post existieren nach Unternehmensangaben in Brandenburg an der Havel. Hinzu kommen 14 DHL Paketshops und neun DHL Packstationen. Über die erwähnte Schließung der Partner-Filiale in der Genthiner Straße 27 hinaus sind aktuell keine weiteren Standortveränderungen in Brandenburg an der Havel geplant, teilt Anke Blenn für das Unternehmen mit.

„Immer wenn es Probleme oder Ärger gibt, weil etwas nicht klappt oder ein Paket fehlt, muss ich das ausbaden und alles managen“, erzählt Sammer. Dann müsse telefoniert werden und schnell sei eine halbe Stunde unbezahlte Arbeit für den Geschäftspartner Deutsche Post rum.

Fünf Prozent von der 80-Cent-Marke

Die Deutsche Post versichert, dass es keinerlei Intentionen gegeben habe, den bestehenden Vertrag zuungunsten des Partners zu verändern. „Wir haben großes Interesse daran, die Postversorgung weiterhin mit einer Filiale sicherzustellen“, teilt Anke Blenn für das Unternehmen mit.

Die Post suche bereits intensiv nach einem neuen Kooperationspartner im Einzelhandel. Doch leider habe sie bislang noch keinen Erfolg gehabt. Die Kündigung durch den Partner bedaure das Unternehmen sehr, so die Pressesprecherin. Zu konkreten Vertragsinhalten könne sich die Post aber nicht öffentlich äußern.

Festsumme plus Provision

Jan Sammer hat die Poststelle in Plaue ungefähr zwei Jahre lang betrieben mit einer gewissen, wohl nicht allzu hohen Festsumme plus einem Provisionsanteil. „Was es bringt, fünf Prozent für den Verkauf einer 80-Cent-Briefmarke zu erhalten, können Sie sich ja ausrechnen“, sagt er.

Mit der Poststelle wird auch die kleine Buchhandlung in Plaue schließen. Quelle: Rüdiger Böhme

Am 30. Juni endet mit dem Vertrag das Kapitel Postfiliale mit Buchladen. Ob das Geschäft mit den Second-Hand-Büchern dann noch weiterläuft, will Jan Sammer sich zwar noch überlegen. Doch die komplette Schließung kündigt er schon auf einem Aushang an seiner Ladentür an.

Mit Unterbrechungen gab es das Geschäft in der Genthiner Straße sechs Jahre lang. Nach Sammers Eindruck „finden es alle Leute angenehm hier bei mir“.

Von Jürgen Lauterbach