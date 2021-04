Wegwerfen war gestern: Diesem Ingenieur ist nichts zu schwer

Ziesar

„Man sollte nicht gleich alles wegwerfen“, ist die Devise von Bernhard von Loh aus Ziesar. Er widmet sich den Dingen, die so mancher Bürger schon längst aufgegeben hat. Die Rede ist von kaputten Fahrrädern, defekten Elektrogeräten und mechanischen Teilen, die ihre beste Zeit hinter sich haben. Mit „Bernhard‘s Werkstatt“ bietet der 63-Jährige in der Schlossstraße neuerdings einen Reparaturservice an.

Lange im Ausland

Bernhard von Loh ist ein waschechter Ziesaraner. Geboren in der Kleinstadt, besuchte er hier die Schule und legte auch sein Abitur ab. In Brandenburg erlernte er den Beruf des Zerspanungsfacharbeiters und studierte in Dresden Elektrotechnik. 1992 führte es ihn nach Freiburg, wo er als freiberuflicher Ingenieur im Service-Außendienst einer großen Firma tätig war. Er kümmerte sich im Ausland, vor allem in den arabischen Staaten, Griechenland sowie im Nahen und Mittleren Osten um die Umwelt,- Emissions- und Prozesstechnik großer Anlagen. „Fehleranalysen und Reparaturen haben Präzisionsarbeit verlangt. Oftmals mussten mechanische, optische oder elektronische Teile ausgewechselt werden. Nicht selten war ich wochenlang im Ausland unterwegs“, berichtete von Loh.

Für knifflige Arbeiten kann Bernhard von Loh auf seinen Maschinenpark zurückgreifen. Quelle: Silvia Zimmermann

Die Verbindung in die Heimatstadt riss aber nie ab. Nach und nach baute er sich in der Schlossstraße ein Haus aus, das er nun seit 2016 ständig bewohnt. Die Pandemie traf auch ihn sehr hart. „Die Aufträge aus dem Ausland fielen weg“, so von Loh. Seinen großen Erfahrungsschatz wollte der Ingenieur in einer anderen Form anwenden. „Ich habe mich schon in meiner Schulzeit mit handwerklichen Basteleien und kniffligen Dingen beschäftigt. In den 1980-er Jahren reparierte ich Verstärker und Radios. Ich wagte mich auch an Tretroller, Fahrräder, Mopeds, historische Zweiräder und Autos heran“, erinnert sich der selbständige Ingenieur.

Eigene Werkstatt

Mit der Zeit reifte die Idee für eine Werkstatt, in der er sein Wissen und Können mit vielen unterschiedlichen Leistungen anbieten kann. Neben den Fahrrädern, die er wieder auf Vordermann bringt, gehören die Reparatur von Elektroartikeln für Industrie und Handwerk dazu. Zum Beispiel können Maschinensteuerungen und elektrischen Handwerkzeuge, wie Bohrmaschinen wieder betriebsbereit gemacht werden. Aber auch Elektrowerkzeuge für Haus, Hof und Garten kann man in die Schlossstraße bringen.

Es bleibt nichts unversucht

„Der Bedarf an Reparaturen ließ mit der Wende nach. Die Menschen kauften lieber neu, als einen Fachmann darauf schauen zu lassen. Also wurde viel verschrottet. In meiner Werkstatt dagegen lasse ich nichts unversucht“, sagte von Loh. Zurzeit beschäftigt sich von Loh mit den Aufbau einer CNC-Fräsmaschine. Hier sollen später Kleinstteile aus Metall und Kunststoff für einen Ziesaraner Handwerker gefertigt werden. Zu seinen Sonderleistungen gehören auch Ultraschallreinigungen. Mit Ruhe, Geschicklichkeit und handwerklichem Können bringt er ebenso kleine Modellbahnlokomotiven wieder zum Fahren.

