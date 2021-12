Brandenburg/H

Weihnachten naht und die Suche nach passenden Geschenken für die Liebsten hat begonnen. Und ja, es ist verlockend, sich im World Wide Web inspirieren zu lassen – denn schließlich sind unzählige Geschenkideen nur einen Klick entfernt und werden noch dazu ganz praktisch bis vor die Haustür geliefert. Wer mit den weihnachtlichen Einkäufen jedoch nicht nur Familie und Freunde erfreuen, sondern zugleich die Stadt stärken und etwas für das eigene grüne Gewissen tun möchte, der findet hier zehn ausgewählte Shopping-Tipps in Brandenburg an der Havel. Für eine behagliche Atmosphäre sorgen darüber hinaus der magisch anmutende Lichterglanz in der Innenstadt, unzählige Schaufenster mit Anziehungskraft und, wenn man die richtige Zeit erwischt, festliche Klänge, die aus der Katharinenkirche nach draußen klingen.

Weihnachtlicher Shopping-Guide

1. Taraxacum Tea & Market, Mühlendamm 20

„In den letzten Wochen wurden Berge von Weihnachtsware verräumt“, war kürzlich in einem Post auf der Facebook-Seite von Taraxacum Tea & Market zu lesen: Kugeln aus Bauernsilber, Dekoration aus Holz, Zink und Papier, herzerwärmende Spielsachen wie die süßen Mäuse und Elfen von Maileg, Süßigkeiten, die Begierden wecken und natürlich köstliche Teekreationen, darunter die wohlklingenden Sorten Kamille-Zimtapfel und Rosenmarzipan. Weitere Geschenkideen auf einen Blick bieten die stets so liebevoll dekorierten Schaufenster des Ladens – die wohl schönsten der Stadt.

2. Klamotta in Kirchmöser, Wusterwitzer Straße 32f

Das Bekleidungsgeschäft Klamotta lockt modebegeisterte Frauen nach Kirchmöser. Wenig verwunderlich, denn dort finden sich tolle Outfit-Ideen (nicht nur) für die Winter-Saison, ausgewählte Handtaschen und Ohrringe mit Blickfänger-Garantie. Und dazu wird man vor Ort ganz wunderbar beraten. Wer sich bei der tollen Auswahl dennoch nicht entscheiden mag, kann auf einen Gutschein als Geschenk zurückgreifen. „Der wird dann natürlich wunderhübsch weihnachtlich verpackt“, verrät Inhaberin Sophie Gatermann. Und wer möchte, kann noch eine kleine Überraschung ergänzen: „Beliebt sind Armbänder, Schals oder kuschelige Weihnachtssocken.“

3. Engelsstiche, Steinstraße 53

In Monique Engels zauberhafter Nähstube in der Steinstraße werden Kleiderträume für kleine und größere Kinder wahr: Sei es eine Mütze wie gemacht für Dino-Fans, ein Kopfkissenbezug im Einhorn-Design für süße Träume oder Outfits im Partnerlook für Geschwister – Monique Engel macht es möglich. Für Weihnachtswünsche liegen derzeit noch viele tolle Stoffe bereit, erfahren wir bei einem Besuch. „Die Abgabe sollte bis Ende November erfolgen – dann ist die Bestellung auch rechtzeitig zum Fest fertig, so Monique Engel. Alternativ findet sich auch eine kleine Auswahl an bereits fertigen Stücken – natürlich allesamt in besonderem Design.

4. Exquisit Designer Second Hand, Steinstraße 30

Das Stichwort „neue Handtasche“ dürfte sich auf so manchem Wunschzettel wiederfinden. Doch je nach Modell und entsprechendem Preis kann dieser Weihnachtswunsch den Wunschzettel-Empfänger schon mal ins Schwitzen bringen. Wie gut, dass es in der Steinstraße einen wunderbar sortierten Second-Hand-Shop gibt, in dem sich allerhand Taschenschätze finden lassen. Und manchmal sind darunter sogar Preziosen von Labels wie Burberry, Longchamp & Co. zu finden. Neuankömmlinge werden bei Instagram (@exquisit_secondhand) präsentiert – folgen lohnt sich.

5. Okami Photoart, Shooting-Pakete und Anfragen via www.okami-photoart.de

Die Weihnachtszeit besitzt ihre ganz eigene Magie. Da ist ein zauberhaftes Geschenk naheliegend. Etwa ein Fantasy-Shooting mit der Brandenburger Fotografin Maxi Wolf, die ihre Kunden in elegante Meerjungfrauen oder mächtige Zauberer – angelehnt an die Charaktere der „Harry Potter“-Welt – verwandelt. Unverzichtbar für die beeindruckenden Bilder sind natürlich die passenden Accessoires, welche die Fotografin überwiegend selbst kreiert. Die Shootings finden allesamt in Brandenburg statt – selbstredend an den zauberhaftesten Orten der Stadt.

6. Antje Timm – Goldschmiede Brandenburg, Bäckerstraße 27

Schmuck zählt zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken, denn er lässt die beschenkte Person gleich in doppeltem Sinne strahlen. Besonders schöne Stücke lassen sich bei Goldschmiedemeisterin Antje Timm finden: filigrane Freundschaftsringe, auffällige Anhänger sowie auch individuell gefertigte Preziosen ganz nach Kundenwunsch. Und alle Paare, die im kommenden Jahr heiraten möchten, finden hier wunderschöne Trauringe als gegenseitiges Geschenk.

7. Buchladen Wichern, Ritterstraße 69

Bücher sind natürlich immer eine gute Geschenkidee. Insbesondere dann, wenn man die Genre-Vorlieben des Geschenke-Empfängers kennt. Unterhaltsame Literatur aller Art für große und kleine Leseratten findet sich in den prall gefüllten Regalen der Wichern Buchhandlung am Fontaneklub. Über welche Bücher derzeit vor Ort gesprochen wird? „Mein letzter Weg“ von Nicholas Sparks, „Wellenflug“ von Constanze Neumann, „Shuggie Bain“ von Douglas Stuart, „Rehragout-Rendezvous“ von Rita Falk und „Dancing with Raven. Unser wildes Herz“ von Jana Hoch um nur ein paar Beispiele zu nennen. Neben brandneuen Werken und beliebten Klassikern gibt es auch bezaubernde Papeterie zu entdecken, ausgewählte Kleinigkeiten für Kinder und weitere Weihnachtsgaben wie etwa magische Keksausstecher.

8. Wedekind Spielwaren, Nicolaiplatz 11

Einen Stopp im Spielwarenladen dürften die meisten Geschenke-Shopper einplanen, denn hier gibt es all die schönen Dinge, die Kinderaugen (nicht nur) an Weihnachten strahlen lassen: Dinos und Pferde von Schleich, Werkbänke und Spielküchen, Autobahnen und Puppenhäuser. Das jedenfalls sind beliebte Kleinigkeiten oder höherpreisige Bestseller zur Weihnachtszeit, wie Peter Augustin von Wedekind Spielwaren verrät. Und dazu hat der Spielwaren-Experte noch persönliche Empfehlungen, die Geschenkesuchende vor Ort dankbar annehmen: „Eine tolle Geschenkidee sind die beliebten Exit-Spiele, die allein oder in der Gruppe gespielt werden können, für kleine Entdecker empfehle ich die Experimentierkästen von Kosmos, die es in zahlreichen Ausführungen gibt.“ Ein weiterer Tipp sei die neue Playmobil-Elfenserie „Ayuma“, die Mädchenherzen höher schlagen lässt sowie die Gravitrax-Kugelbahn, ein Highlight für die ganze Familie. „Dank unzähliger Aufbaumöglichkeiten und vielen Elementen wie Lift, Tunnel oder Katapult ist grenzenloser Spielspaß garantiert“, so Augustin.

9. Genussmanufaktur, Molkenmarkt 31

Geschenke für Gourmets finden sich en masse in der Genussmanufaktur am Molkenmarkt: Hübsch verpackte Pralinen, natürlich allerlei Adventskalender (wird gerne als Weihnachtsgeschenk vorab überreicht), Erlesenes für Lakritz-Liebhaber, Panettone-Kreationen aus Sizilien und natürlich auch Gourmet-Highlights aus Deutschland können hier entdeckt – und möchten probiert – werden. Wer sich bei all den Köstlichkeiten nicht entscheiden kann, dem sei einer der sorgsam gepackten Geschenkkörbe ans Herz gelegt.

10. Bellas.HerzensSachen, Hauptstraße 39

Schöne (und nützliche) Dinge für Lieblingsmenschen gibt es bei Bellas.HerzensSachen in der Hauptstraße. Etwa zeitlos schönes Geschirr für ein kleines Küchen-Update, toll designte Helfer für Backfeen und natürlich auch ausgewählte Dekostücke für stilvolle Weihnachtstage. Auch ganz toll zum Verschenken eignen sich die Kreativ-Workshops des Ladens, etwa „Natürlich rein: Meine eigene Seifenkreation“ oder „Natürliche Pflege zum Verschenken“ für Beauty-Fans oder „Nagel & Faden – Nagelbilder selbst gemacht“ oder Emailleschilder selbst gemacht“ für alle Bastelbegeisterten.

Von Carina Schiller