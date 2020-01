Brandenburg/H

Zwei Tage nach dem Dreikönigstag ist für die Weihnachtsbeleuchtung in der Brandenburger Innenstadt die Zeit abgelaufen. Mitarbeiter der Elektro GmbH haben begonnen, die Sterne in der Hauptstraße zu demontieren.

Die große Tanne an der Ecke zur Steinstraße ist bereits verschwunden. Nur noch ein paar Nadeln und die rot-weißen Sperren erinnern an das Festgehölz an dieser Stelle.

Ein demontierter Stern am Bollmannbrunnen. Quelle: Heiko Hesse

Doch wem es jetzt nicht mehr festlich genug ist: In einem Brandenburger Supermarkt sind die ersten Schoko-Osterhasen gesichtet worden.

Leuchtende Kinderaugen bei Norma Gepostet von Ingo Lorenz am Montag, 6. Januar 2020

Von Heiko Hesse