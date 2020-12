Weihnachten mit Whiskey: Brandenburger singt „All i want this Christmas“

Brandenburg/H

Weihnachten ist für Musiker Christopher Schuh die Chance auf einen Neuanfang. Der Brandenburger hat den Künstlernamen „Pop Moonshine“, veröffentlicht den Song „All i want this Christmas“ und startet auf Spotify und Youtube durch.

Anzeige

Rückblick auf das Jahr 2020

„2020 war von Tiefpunkten erfüllt. Der Song handelt von den Schwierigkeiten, die dieses Jahr so abgelaufen sind. Er beschreibt eine generelle Unsicherheit in der Gesellschaft, ein Gefühl und die Unsicherheit vor der Zukunft. Es war alles ein bisschen wunderlicher. Trotzdem sehe ich die Dinge immer auch mit einem Augenzwinkern und Schmunzeln “, sagt der 30-Jährige.

Sein Lied ist ein Mix aus Melancholie und Humor, den Text hat er in 2 Tagen geschrieben. „Ich brauche etwas, um alles zu vergessen, will einschlafen und von vorn beginnen. Mein Charakter im Song wünscht sich einfach nur eine Flasche Whiskey mit Zimtstick. Zuhörer entscheiden selbst, ob sie darüber lachen oder weinen wollen. Ein bisschen Ironie ist bei meinen Texten schließlich immer dabei“, sagt Christopher Schuh.

Erster Weihnachtssong

Er veröffentlicht erstmals einen Weihnachtssong und erfüllt sich so einen Traum. „Alle großen Country-Musiker haben vorgelegt und mehrere Lieder oder Alben zum Weihnachtsfest herausgebracht. Da wollte ich mich mal einreihen“, sagt der Brandenburger.

Christopher Schuh probt für einen neuen Song. Quelle: privat

Doch warum heißt sein Song fast wie der Hit „All i want for Christmas“ von Sängerin Mariah Carey? „Die Verwechslungsgefahr mit so großen Weihnachtsklassikern ist beabsichtigt, auch wenn ich privat eher keine Klassiker wie „Last Christmas“ höre“, sagt der Brandenburger. Trotzdem lässt er sich von Kitsch, Synthesizer und einem Glockenspiel inspirieren.

Feier mit der Familie

Wenn sich der Brandenburger für ein Weihnachtslied entscheiden müsste, wäre es „Fairytale of New York“ von der Punkband „The Pogues“. In diesem Jahr verändert sich auch seine Weihnachtszeit.

Weil Besuche von Freunden und Familienmitgliedern in diesem Jahr ausfallen, feiert der Brandenburger mit seiner Frau, der Tochter und dem vierjährigen Labrador Memphis. „Wir planen deshalb mal um, genießen die Besinnlichkeit und begründen als Familie neue Weihnachtstraditionen“, sagt der Havelstädter.

Hoffnung auf kulturelle Events

Als Künstler beobachtet Christopher Schuh gesellschaftliche Entwicklungen und hat im April 2020 einen Corona-Song veröffentlicht.Dabei betont der Brandenburger, dass ihm Humor und Hoffnung wichtiger sind als Panik.

„Mein Song handelt zwar von der Unsicherheit in der Gesellschaft und der Angst vor der Zukunft. Trotzdem zeigt er auch, dass Optimismus immer möglich ist“, sagt Christopher Schuh und spricht über seinen Weihnachtswunsch.

„Ich hoffe, dass die Brandenburger im Sommer 2021 wieder mehr kulturelle Events erleben, sowohl vom Theater als auch auf Konzerten, insgesamt einfach mehr Vielfalt. Denn das fehlt einfach und ist ein Beitrag zu mehr Lebensfreude“, sagt er und spielt seinen Song auf der Gitarre.

Der Song „All i want this Christmas“ ist zum Download unter https://popmoonshine.bandcamp.com/track/all-i-want-this-christmas erhältlich.

Von André Großmann