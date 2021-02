Brandenburg/H

Die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde in der Altstadt von Brandenburg an der Havel trauert um das ehemalige Pfarrehepaar Mechthild und den Pfarrer im Ruhestand Christian Löhr.

Für viele Gemeindemitglieder ist noch unfassbar, was sich am 2. Februar in ihrer Wohnung am Walther-Rathenau-Platz in Brandenburg an der Havel zutrug: Nach alter kirchlicher Tradition wurde an Mariä Lichtmess der Weihnachtsbaum nach 22 Uhr ein letztes Mal angezündet, genau 40 Tage nach Weihnachten.

Eben diese Tradition wurde dem Ehepaar Löhr zum Verhängnis. Der Baum fing Feuer und in Folge einer explosionsartigen Verpuffung zogen sich beide schwere Brandverletzungen zu. Diese wurden umgehend im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn, das auf Brandverletzungen spezialisiert ist, behandelt. Ein tagelanges Bangen und Hoffen der Gemeinde und der Familie war schließlich vergebens. Am 14. Februar verstarb Mechthild Löhr im Alter von 76 Jahren und einen Tag später folgte ihr Mann Christian Löhr im Alter von 75 Jahren.

Beide waren seit über drei Jahrzehnten fester Bestandteil des kirchlichen Lebens in Brandenburg an der Havel. Der promovierte Christian Löhr war Pfarrer an der St. Gotthardtkirche und übernahm später auch die Verwaltung der Pfarrstelle in der Christuskirche in der Brandenburger Walzwerksiedlung.

Mechthild Löhr prägte mit ihrer katechetischen Tätigkeit viele Generationen von Kindern in der Gemeinde und hielt als Pfarrerin auch Gottesdienste. Dies insbesondere im Evangelischen Seniorenzentrum der Diakonie in Wilhelmsdorf. Beide kamen im Jahr 1989 nach Brandenburg an der Havel und bereicherten als Pfarrehepaar das Leben der St. Gotthardt- und Christusgemeinde und weit darüber hinaus.

In der Tradition von Bonhoeffer

Geboren wurde Christian Löhr kurz vor Kriegsende 1945 in Görlitz und wuchs nach dramatischer Flucht aus Niederschlesien in Dresden auf. Er sang im renommierten Dresdner Kreuzchor und trat in die Fußstapfen seines Vaters, der Pfarrer in Dresden-Loschwitz war. Er studierte Theologie im Sprachenkonvikt in Berlin und später am Kirchlichen Oberseminar in Naumburg, wo er seine spätere Frau Mechthild kennenlernte, die ebenfalls dort Theologie studierte.

Die St. Gotthardtkirche am Rande der historischen Altstadt war viele Jahre Wirkungsstätte des Ehepaar Löhr. Quelle: Foto: Stefan Melchior

Mechthild Löhr wurde als neuntes Kind 1944 in Groß Kiesow in Vorpommern geboren. Nach dem Studium traten Christian und Mechthild Löhr ihre erste Pfarrstelle in Schwarzenberg im Erzgebirge an. Hier wurden ihre drei Kinder geboren. Neben seiner Tätigkeit als Gemeindepfarrer promovierte Christian Löhr zu dieser Zeit.

Vom Erzgebirge an die Havel

Das Pfarrehepaar blieb der Gemeinde im Erzgebirge treu bis zum Wechsel an die St. Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel. Pfarrer Christian Löhr war ein leidenschaftlicher und sprachmächtiger Theologe, der sein akademisches Interesse immer in den Dienst der Kirchengemeinde stellte und sein Wirkungsfeld im Dienst am Menschen sah.

Darin folgte er einem seiner Vorbilder, dem Pfarrer und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer. In der deutschsprachigen Sektion der Internationalen Dietrich-Bonhoeffer-Gesellschaft war er im Vorstand tätig und verantwortete zahlreiche Publikationen und Schriften.

Seine Frau Mechthild begleitete ihn über all die Jahre und sie waren privat und in der Öffentlichkeit fast immer zu zweit unterwegs. Beide waren im Leben und sind nun auch im Sterben aufs Engste miteinander verbunden.

Von Philipp Mosch