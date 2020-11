Mittelmark/ Brandenburg/H

Superintendent Siegfried-Thomas Wisch vom Evangelischen Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg bezeichnet die Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste im Jahr der Corona-Pandemie als Herausforderung. Wie diese zu gestalten sind unter den geltenden Vorgaben, treibe gerade viele Pfarrer um, so Wisch. „Die Weihnachtsgottesdienste werden überwiegend im Freien stattfinden.“ Das sei schon jetzt klar. Noch sei aber unsicher, welche Auflagen um den 24. Dezember herum gelten würden. „Viele Kirchengemeinden sind da richtig am Rudern und entwickeln neue, ganz kreative Ideen.“

Nach der im November geltenden Verordnung zur Eindämmung von Sars-CoV-2 dürfen im Land Brandenburg Gottesdienste derzeit ohne Personenbeschränkung stattfinden. Es sind einzig die Abstandsregeln einzuhalten, so richtet sich die Teilnehmerzahl nach der Größe des zur Verfügung stehenden Raumes. Das teilt Gabriel Hesse mit, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. „In einen großen Dom dürfen mehr als 50 Personen, wenn der Abstandsregeln gewährleistet sind.“

Christvesper an der Regattastrecke

Weihnachtsgottesdienste an der Regattastrecke haben die Domkirchengemeinde, die Sankt Gotthardt- und Christus-Gemeinde und die Sankt-Katharinenkirchgemeinde geplant, sollte dies möglich sein. Dompfarrerin Susanne Graap sagt klar, „sollte es erlaubt sein, werden die Innenstadt-Kirchgemeinden zwei Gottesdienste Weihnachten an der Regattastrecke feiern. Wir haben die Erlaubnis der Stadt Brandenburg dafür, worüber wir uns sehr freuen“. Dafür solle es ab dem 2. Advent Eintrittskarten geben, damit nicht mehr Gläubige auf das Gelände strömen als es nach Abstandsregeln zulässig ist. „Sollten die Bedingungen von Land und Bund es erlauben, hoffen wir schon auf mindestens jeweils 500 Besucher, für 100 Teilnehmer wäre der Aufwand zu groß.“

Die Regattastrecke in Brandenburg ist ein Austragungsort auch für internationale Wettkämpfe. Quelle: MAZ

Sobald die Corona-Vorgaben für Dezember feststünden und die Open-Air-Gottesdienste danach erlaubt sind, wollen die Kirchen dafür die Werbetrommel rühren. Die Eintrittskarten kosten eine Aufwandsentschädigung von 2 Euro. Dies soll verhindern, „dass jemand einfach 40 Karten kauft“. Das Geld sei gleichzeitig die Kollekte und käme der Aktion „ Brot für die Welt“ zu Gute.

Großer Andrang erwartet

Die Situation sei für alle schwierig, weil sich die Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie quasi täglich ändern können, sagt Susanne Graap. „Es ist für alle eine Katastrophe. Weihnachten ist ein Familienfest“, doch noch sei unklar, ob und wie viele Angehörige zu dem Fest zusammen kommen dürften.

Superintendent Siegfried-Thomas Wisch. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir sind sehr dankbar, dass wir Gottesdienste nach der geltenden Verordnung feiern dürfen“, sagt der Superintendent. Wegen des großen Andrangs zu den Weihnachtsgottesdiensten „können wir nicht in die Kirchen“. Dort seien die strengen Hygienevorgaben oftmals unter diesen Bedingungen nicht einzuhalten.

Es werden besondere Gottesdienste sein, „Singen dürfen wir nicht und Weihnachten ohne Singen ist ganz schwierig“, sagt Wisch. Die Innenstadtgemeinden haben einen Schauspieler engagiert. Er tritt am Familiengottesdienst an Heiligabend an der Regattastrecke auf, auch eine Musikband ist eingeplant. Der zweite Gottesdienst wird ein traditioneller mit einer Dialog-Predigt, die Dompfarrerin Susanne Graap und Pfarrer Philipp Mosch von der Sankt-Gotthard- und Christusgemeinde halten werden.

Reservierungen für fünf Gottesdienste

Sollte der Gottesdienst an der Regattastrecke nicht möglich sein, wird es zeitgleiche Kurzvespern an den Kirchen geben. Auch dafür werde es dann Eintrittskarten geben, so Susanne Graap. Fest stehe, „es ist alles nicht das, was sich die Menschen für Weihnachten wünschen.“ Für viele Familien sei Weihnachten ohne einen Gottesdienst undenkbar. Die Zeit der Corona-Pandemie sei bedrückend. „Wir sind alle selbst sehr verzweifelt.“

Schon jetzt sind Reservierungskarten für die fünf Weihnachtsgottesdienste der Auferstehungskirchengemeinde zu bekommen. Sie lädt am Heiligen Abend zu fünf kleinen Gottesdiensten zwischen 12 und 18 Uhr ein mit jeweils maximaler Teilnehmerzahl von 80 Besuchern. Wegen des sonst erhöhten Infektionsgefahr dürfe die Umluftheizung nicht laufen. „Ziehen Sie sich daher bitte warm an“, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

Christvesper im Kreuzgang

Die Sankt Marien Klosterkirchengemeinde Lehnin wird ihren Gottesdienst nach jetziger Planung an Heiligabend im Kreuzgang feiern. Geplant seien vier Christmetten, so Wisch. Er selbst werde Gottesdienste in Alt Bork und Borkheide mitgestalten.

Christvespern an Heiligabend unter freiem Himmel erinnere auch an Maria und Joseph, die auf der Suche nach einer Herberge waren in jener Nacht von Christi Geburt, sagt Superintendent Siegfried-Thomas Wisch.

Von Marion von Imhoff