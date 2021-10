Brandenburg an der Havel/Mittelmark - Weihnachtsmärkte in und um Brandenburg an der Havel: Was in der Adventszeit geplant ist

Endlich wieder Glühweinduft und Lebkuchenherzen. Nach einem Jahr Pause öffnen viele Weihnachtsmärkte wieder – auch in und um Brandenburg an der Havel. Dabei gibt es diesmal einiges zu beachten.