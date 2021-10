Weihnachtsmärkte in und um Brandenburg an der Havel: Was in der Adventszeit geplant ist

Brandenburg/H/Mittelmark

Glühweinduft, Lebkuchenherzen, reichlich Tannengrün, Kunsthandwerk in allen Variationen und natürlich Weihnachtsmusik: so könnten die Weihnachtsmärkte in der Stadt Brandenburg und im Umland nach einem Jahr Pandemie-Pause aussehen. Doch die Corona-Zahlen steigen wieder – ob und wie in der Adventszeit dann wirklich gemeinsam gefeiert werden kann, wird erst im Laufe der kommenden definitiv feststehen. Trotzdem laufen in der Stadt Brandenburg und in den Gemeinden des Umlands vielerorts sie Vorbereitungen für einige Weihnachtsmärkte.

Weihnachtsmarkt auf dem Neustädtischen Markt

In Brandenburg wird vom Gewerbeverein wieder der größte Weihnachtsmarkt der Stadt auf dem Neustädtischen Markt geplant. Vom 22. November bis zum 23. Dezember soll der Markt laufen. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 27. November, um 16.30 Uhr statt – eventuell sogar mit Bühnenprogramm und Feuerwerk. Neben 600 Tannenbäumen wird es 38 Stände geben – also fast genau so viele wie vor der Pause. Von traditionellen Spezialitäten wie Glühwein und Bratwurst locken einige Stände auch mit veganen Leckereien.

Michael Kilian, Chef des Brandenburger Gewerbevereins sagt: „Es ist zwar viel mehr Organisationsaufwand, aber wir freuen uns darauf, allen wieder eine gewisse Normalität zu ermöglichen.“ Zu der Normalität gehören nicht nur die weihnachtlichen Speisen, sondern auch das Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn. Für wen das nichts ist, kann mit dem fliegenden Teppich abheben.

Tummeln können sich auf dem Markt zeitgleich bis zu 1000 Menschen. Damit es nicht zu voll wird, sollten sich alle über die Luca-App registrieren, bevor es über einen von zwei Zugängen zum Markt geht. Momentan tendieren die Veranstalter dazu, nur Genesene und Geimpfte in das „Weihnachtsdorf“ zu lassen. Zur Diskussion steht aber auch die Möglichkeit an einigen Tagen in der Woche der 3G-Regel zu folgen und dann auch für Ungeimpfte mit Test zu öffnen. An solchen Tagen dürften nur die Hälfte der Personen mit Masken und Abstand über den Markt schlendern. Der Gewerbeverein wartet mit der endgültigen Entscheidungen bis bekannt wird, welche Corona-Auflagen Ende November tatsächlich gelten. Oberbürgermeister Scheller aber sagt, dass der Markt sogar mit mehr als tausend Menschen stattfinden kann, solange die 2G-Regel gelte und der Markt die Stadt in Kenntnis setzt.

Pläne gibt es bereits für das tägliche Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt. Es können sich wieder Kita- und Hortgruppen oder Schulklassen sowie Vereine, Gesangs- oder Musikgruppen auf der Bühne des Weihnachtmarktes mit einem eigenen Weihnachtsprogramm täglich um 16 und um 16.30 Uhr präsentieren. Wer dabei sein will, kann sich bereits jetzt bei Gewerbeverein anmelden. Ansprechpartner ist Marco Lessentin unter 0173/2388714 und marco@modern-musik.de.

Hofweihnacht bei den Altstädtern

Die Düfte von Zimt, Kardamom und Glühwein sind typisch für die Adventszeit. Am 11. Dezember durchziehen diese Düfte die Brandenburger Altstadt. Denn dann laden die Altstädter zur Hofweihnacht in das Bürgerhaus in der Bäckerstraße ein. Bei Glühwein, selbst gebrautem Bier, Geschichten und Gesang feiern die Vereinsmitglieder und alle, die mit ihren Aktivitäten das Bürgerhaus Altstadt mit Leben erfüllen, ein fröhliches vorweihnachtliches Fest.

Vor ein paar Jahren freuten sich Hauke, Neele, Lene und Nicole auf die Bratäpfel zur Hofweihnacht. Dieses Jahr ist es endlich wieder so weit. Quelle: JACQUELINE STEINER

Sie knüpfen an lieb gewordene Traditionen an: so wird gebacken und gesungen, selbst gebastelte Sterne und Weihnachtsdekoration werden angeboten, und auch für die Kinder ist vieles Spannende im Programm. „Eingeladen sind alle, die Spaß an einem stimmungsvollen Ambiente und Lust auf die vielfältigen Angebote haben, die der Verein und die Nutzer des Bürgerhauses präsentieren“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Wintermarkt im Slawendorf

Wer den Wintermarkt im Slawendorf vermisst hat, kann sich freuen: Er findet statt. Nur wann genau, ist noch unklar. „Wir vermuten, dass es auf das erste Dezemberwochenende hinausläuft“, informiert Veranstalter Jens Wiedecke. In jedem Fall soll alles so werden wie früher und vor allem Kinder und Jugendliche können sich bei mehr oder weniger weihnachtlichen Aktivitäten wie Ponyreiten, Glasperlenmachen und Knochenschnitzen in weihnachtliche Stimmung versetzen. 16 Stände soll es geben, an denen es von der schnöden Bratwurst bis hin zu Apfelkringeln wird alles angeboten wird.

Ob die 2G-Regel oder die 3G-Regel gelten wird, entscheiden die Organisatoren spontan Mitte November. Wiedecke verrät jetzt schon einmal: „Ich persönlich tendiere zur 3G-Regel, aber es ist unsicher, ob wir die Kontrollen leisten können.“

Weihnachtsmärkte in Kloster Lehnin

Der Tourismusverein Kloster Lehnin plant in Kooperation mit der Gemeinde und dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin nach einem Jahr Pause wieder den großen Adventsmarkt auf dem Klostergelände. Am ersten Adventssonntag, 28. November, von 14 bis 19 Uhr sollen Besucher rund um die Tanne auf dem alten Amtshof Weihnachtsstimmung tanken können.

„Geplant wird das Hygienekonzept nach den derzeit geltenden Regelungen. Ändert sich die Gesetzeslage, wird das Hygienekonzept selbstverständlich angepasst“, informiert René Paul-Peters aus der Kloster Lehniner Gemeindeverwaltung zum aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Lehniner Adventsmarkt auf dem Klostergelände am Alten Amtshaus. Quelle: Heiko Hesse/Archiv

Gleiches gilt auch für die weiteren Veranstaltungen, die in Vorweihnachtszeit in der Gemeinde geplant sind. Im historischen Ambiente soll in diesem Jahr am Samstag, 27. November, um 14 Uhr wieder der Damsdorfer Adventsmarkt stattfinden. „Die coronabedingten Voraussetzungen für den Besuch vor Ort werden kurze Zeit vor dem Termin bekannt gegeben“, teilen die Veranstalter mit.

Unter dem Motto „Adventszauber im Stall“ laden die Landfrauen der Ortsgruppe Krahne/Reckahn sowie der Feuerwehrverein Krahne am ersten Adventssonntag, 28. November, um 13 Uhr nach Krahne ein. Der Weihnachtsmann wird persönlich vorbeischauen. Weihnachtliche Geschenkideen, Basteln mit Kindern, Leckereien aus der Landfrauenküche und Deftiges vom Grill stehen auf dem Programm.

Weihnachtsmarkt in Pritzerbe

In der Stadt Havelsee soll in Pritzerbe am zweiten Adventswochenende Weihnachtsstimmung getankt werden. Der Pritzerber Kulturverein plant vom 2. bis zum 4. Dezember einen Weihnachtsmarkt an der Ablage. Der Veranstaltungsort ist etabliert – im Sommer geht dort die flambierte Havel über die Bühne.

Weihnachtsmärkte in Groß Kreutz (Havel)

In Deetz soll die Vorweihnachtszeit am Samstag, 27. November, von 14 bis 20 Uhr mit dem 13. Deetzer Adventmarkt eingeläutet werden. Rund um den Dorfbackofen dürfen sich Besucher mit Glühwein, Plätzchen und anderen Leckereien in Stimmung bringen und an der frischen Luft den Weihnachtsatmosphäre tanken.

Bereits am folgenden Tag, am ersten Adventssonntag, 28. November, können Weihnachtsfans auf dem Götzer Kulturhof am knisternden Feuer mit Weihnachtsliedern einem kleinen Markt und ganz viel Gemütlichkeit weitergenießen. Von 15 bis 19 Uhr soll dann der 7. Götzer Hofadvent über die Bühne gehen.

Adventsmarkt in Ziesar

Am Freitag, 3. Dezember, steht beim Kinder- und Jugendweihnachtsmarkt in Ziesar ein junges Publikum im Mittelpunkt. Ein wichtiger Gast auf dem Markt: der Weihnachtsmann. Außerdem können die Kinder hier bei einem Bastelwettbewerb teilnehmen. Musik wird auch nicht fehlen: bei einer offenen Probe des Musikvereins wird sicher das ein oder andere Weihnachtslied gespielt werden. Die perfekte Begleitung, um sich von Stand zu Stand treiben zu lassen. Vom Wildschwein über Kunsthandwerk bis hin zu Honig ist alles dabei.

Damit gleicht der Adventsmarkt sich selbst vor zwei Jahren. Das zumindest ist der Plan. Ursprünglich war mal eine Erweiterung des Marktes geplant. Diese bleibt zunächst noch einmal aus. Aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Schon jetzt jedenfalls gibt es eine große Bandbreite an wärmenden Getränken. „Besonders beliebt ist der Eierpunsch verrät Organisatorin Sabine Haug. Aber keine Sorge: auch Glühwein gibt es genug.

Von Christine Lummert und Judith von Plato