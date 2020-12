Brandenburg/H

Kein Weihnachtsmarkt, keine Weihnachtsstimmung? Pustekuchen! Denn in Brandenburg bemühen sich etliche Anbieter zumindest an den Adventswochenenden ein wohliges Feeling in die Stadt zu zaubern.

Glühweinspaziergang mit drei Ecken

Das Trio „Trattoria del Corso“, „Wenn ich mal groß bin“ (beide Steinstraße) und „Café Pauline“ (im Paulikloster) haben sich zusammen getan und einen Glühweinspaziergang organisiert. Wer bei jedem der drei Gastronomen ein Heißgetränk erwirbt, bekommt einen Glühwein frei Haus.

Anzeige

Grund für die Idee, so erzählt Tina Faßhauer vom Café am Steintorturm, war der Gedanke, die Menschen in Bewegung zu halten, damit sie sich nicht vor den Läden sammeln. Nach der Premiere am vergangenen Wochenende stellt sie fest: „Das wird wirklich gut angenommen. Die Leute wollen was machen. Sie vermissen ihren Weihnachtsmarkt.“

Jeden Sonntag ab 12 Uhr gibt es die Möglichkeit zur glühenden Laufrunde im Zentrum. Übrigens mit extravaganten Getränken wie Lillet mit Zimt und Vanille.

Havelfee zaubert Weihnachtsfeeling

Ebenfalls in der vergangenen Woche hat Sylvia Ritzka die „Havelfee“ spontan in einen Glühweindampfer umgewidmet. Das Fahrgastschiff am Heinrich-Heine-Ufer ist nicht nur beleuchtet und geschmückt. Freitag bis Sonntag von 14 bis 21.30 Uhr gibt es dort auf der Reling Bratwurst, Bouletten, Crepés, Glühwein und Eierpunsch zum Mitnehmen. „Punkt 14 Uhr standen die Leute schon Schlange – bis abends“, erzählt Sylvia Ritzka vom ersten Mal. Mit ihren Leckereien können die Besucher sich umliegend mit gebührend Abstand verteilen.

Für diesen Sonntag, 6. Dezember hat Sylvia Ritzka einen besonderen Gast eingeladen. Gegen 17 Uhr schaut der Nikolaus vorbei und hat selbstverständlich Süßes im Gepäck.

Zur Galerie Kein Weihnachtsmarkt, keine Weihnachtsstimmung? Pustekuchen! Denn in Brandenburg bemühen sich etliche Anbieter zumindest an den Adventswochenenden ein wohliges Feeling in die Stadt zu zaubern.

Seit Donnerstag ganz neu ist das Kaffeekännchen in der Hauptstraße zur Weihnachtsmarktbude mutiert. Aus dem Seitenfenster lugt Betreiber Raymund Heineck aus dem Seitenfenster und reicht dort Leckeres und Wärmendes heraus. Hier muss keiner auf die typischen schokolierten Früchte am Stiel verzichten. Außerdem können hausgemachte Geschenke wie Marmeladen oder Kuchen im Glas erstanden werden.

Anstoßen auf den Nikolaus – mit Currywurst und Champagner

Am Nikolauswochenende, 5. und 6. Dezember, startet das Restaurant An der Dominsel, Neustädtische Fischerstraße, mit einer ausgefallenen Idee. „Dann weihen wir den Havel-Wein-Rundgang ein“, erzählt Gastronom Marco Oriwol. Während sich der Garten vorm Restaurant quasi in eine Außen-Küche verwandelt mit Würsten vom Grill und Kaiserschmarrn aus der Pfanne, wird das Gelände zum Wasser und Steg als Lauffläche inszeniert.

Schilder zeigen an, in welche Richtung sich die Besucher auf dieser Mini-Spaziergangrunde – in der Hand feinsten Winzerglühwein – bewegen sollen. Mit Teelichtern in Weinflaschen wird der Weg passend in Szene gesetzt.

Als Wegzehrung wird es jedes Wochenende einen neuen kulinarischen Clou geben. Los geht es diesmal mit einem Currywurst- und Champagner-Package.

Das Restaurant An der Dominsel wird auf diese Art an den Advents-Sams- und Sonntagen ab 14 Uhr für stimmungsvolle Vorweihnachtszeit unmittelbar an der Oberhavel sorgen.

Von Antje Preuschoff