Weihnachtsmarkt und Corona: So denken die Brandenburger über den Budenzauber 

Brandenburg/H

Es wird emsig gehämmert, es wird eifrig geschraubt: Die Aufbauarbeiten für den Brandenburger Weihnachtsmarkt auf dem Neustadt Markt laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Schließlich sollen alle Glühweinhütten und Fahrgestelle picobello aussehen, wenn der vorweihnachtliche Budenzauber am 22. November nach einjähriger Corona-Pause wieder für seine Besucher öffnet.

Doch noch ist es nicht so weit und Michael Kilian, Vorsitzender des Brandenburger Gewerbeverbandes und als solcher Organisator des Weihnachtsmarktes, hat alle Hände voll zu tun. Eine seiner Hauptbeschäftigungen: Fragen zum Eröffnungstermin beantworten. „Uns erreichen viele Anrufe von Menschen, die fragen, ob und unter welchen Bedingungen der Weihnachtsmarkt am kommenden Montag eröffnet“, sagt Kilian.

Warten auf Bund-Länder-Runde

Seine Antwort: „Dass der Brandenburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann, ist mehr als wahrscheinlich.“ Unter welchen Hygieneauflagen genau, kann Kilian allerdings noch nicht sagen. Dafür müsse man erst die Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage am Donnerstag abwarten.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für am Wahrscheinlichsten hält Kilian mit Blick auf die derzeit geltende Brandenburger Eindämmungsverordnung die Eröffnung unter 2G-Bedingungen, wonach nur Genesene und Geimpfte Zutritt zu dem eingezäunten Marktbereich bekämen. Ungeimpfte blieben damit außen vor.

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Quelle: Jérôme Lombard

Weihnachtsmarkt als Stück Normalität

Einzige mögliche Ausnahme: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. „Wir hoffen, dass auch Menschen unter 18 Jahren mit einem tagesaktuellen Negativtest beziehungsweise einem Schülerausweis zu uns kommen können.“ Denn der Schülerausweis würde belegen, dass die Jugendlichen sich ohnehin drei Mal in der Woche in der Schule testen lassen.

Kilian ist zuversichtlich, dass die Glühweinstände auch trotz der derzeit hohen Inzidenzzahlen vorweihnachtliche Stimmung in Brandenburg an der Havel aufkommen lassen werden. „Ein Weihnachtsmarkt steht für bekannte Tradition und ein Stück weit Normalität in der Pandemie“, findet Kilian.

Brandenburger sind mehrheitlich skeptisch

Doch wie sehen das die Menschen in Brandenburg? Überwiegt bei ihnen die Vorfreude auf die bunten Lichter und den Geruch von Glühwein und Bratäpfeln in der Nase – oder herrscht doch eher die Vorsicht aufgrund der dramatisch in die Höhe schnellenden Corona-Zahlen im Land vor?

Eine MAZ-Straßenumfrage am Neustadt Markt am Dienstagnachmittag zeigt das allgemeine Stimmungsbild – und das ist ob der Corona-Lage deutlich eingetrübt.

Der 58-Jährige Udo Hofman drückt aus, was auch viele andere denken: „Ein Weihnachtsmarkt in dieser angespannten Lage muss wirklich nicht sein“, sagt Hofman. Er selbst werde in diesem Jahr nicht auf den Brandenburger – oder irgendeinen anderen Weihnachtsmarkt – gehen, trotz Impfung. „Bei mir kommt in diesen Tagen keine vorweihnachtliche Stimmung auf.“ Die mögliche 2G-Einlassregel hält er nicht für konsequent. „Der Ungeimpfte darf den Geimpften bis zur Eingangspforte begleiten und ihn nach dem Besuch wieder abholen – was soll das dann bitte bringen?“

Udo Hofman hat keine Lust, auf den Brandenburger Weihnachtsmarkt zu gehen. Quelle: Jérôme Lombard

„Ich gehe auf jeden Fall hin!“

Auch Ludwig Dathe hat in diesem Jahr keine Lust, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. „In der Familie und mit Freunden habe ich schon über die 2G Regel diskutiert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass uns das zu unsicher ist“, sagt der Brandenburger. Er verstehe aber gut, dass die Veranstalter unbedingt öffnen wollen. „Wenn ihnen diese Einnahmequelle auch dieses Jahr wieder wegbricht, sieht es finanziell bestimmt düster aus.“

Ludwig Dathe hat wegen der möglichen 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt bedenken. Quelle: Jérôme Lombard

Trotz der vielen Bedenken gibt es auch Menschen, die sich auf den Weihnachtsmarkt freuen. Einer von ihnen ist der 22-jährige Tim Blankenhorn. „Ich will auf jeden Fall auf den Weihnachtsmarkt“, sagt er freudig. „Das gehört zum Feeling vor Weihnachten einfach mit dazu.“ Er hält die 2G-Reglung- sofern sie denn für den Weihnachtsmarkt kommt – für richtig. „Warum sollten wir uns als Geimpfte denn weiterhin einschränken müssen?“, fragt er.

Tim Blankenhorn freut sich schon auf Weihnachten. Quelle: Jérôme Lombard

Immerhin übernehme man mit dem Piks doch schon Verantwortung für sich und andere. Eine generelle Impfpflicht hält der junge Mann aber nicht für den richtigen Weg. „Ich akzeptiere die freie Entscheidung eines jeden, der sich nicht impfen lassen möchte. Aber dann muss derjenige auch mit den Konsequenzen klarkommen.“

Von Jérôme Lombard