Brandenburg/H

Zum Nikolaustag am Freitag, 6. Dezember, laden zahlreiche Brandenburger Vereine zum großen Adventssingen ins Stahlstadion ein.

Was in der Alten Försterei bei Union Berlin funktioniert und inzwischen in vielen Fußballstadien deutschlandweit zur Vorfreude auf Weihnachten dazugehört, wird auch in Brandenburg gerne gemeinsam zelebriert.

Gemeinsames Projekt der Vereine

Zur Premiere im letzten Jahr wurden hunderte Teilnehmer zum größten Chor der Stadt und verbreiteten mit Klassikern wie „O Tannenbaum“ und „Lasst uns froh und munter sein“ echte Weihnachtsstimmung im Stadionrund.

Um 17 Uhr öffnen sich jetzt wieder die Tore zur Veranstaltung, die gemeinsam von der Sportgemeinschaft Stahl, dem Volleyballclub Blau-Weiß, dem KCH „Havelnarren“, den Karnevalisten vom BKC, der SG Grün-Weiß Klein Kreutz und dem SV 63 Brandenburg-West organisiert wird.

Weihnachtslieder im Kerzenschein

Am Einlass gibt es Zipfelmützen und Kerzen für die richtige Atmosphäre auf den Rängen. Wer noch nicht textsicher ist, bekommt dort auch eine Liedersammlung mit den größten Weihnachtshits. Ab 18 Uhr startet das Programm.

Als Vorsänger sind wieder die Schüler aus dem Chor des evangelischen Domgymnasiums dabei. Die großen und kleinen Gäste sind zum lautstarken Mitsingen aufgerufen. Pfarrer Philipp Mosch aus der evangelischen St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde wird die Weihnachtsgeschichte erzählen.

Passend zum Nikolaustag gibt es für die Kinder kleine Geschenke. Zum Aufwärmen stehen Glühwein, Gegrilltes und Punsch bereit. Der Eintritt ist frei.

Von MAZ