Wein aus „Brandenburg an der Sonne“

Es gibt viele positive Hinterlassenschaften der Bundesgartenschau 2015 in der Stadt Brandenburg. Doch eine der nachhaltigsten ist sicher der Weinberg auf dem Brandenburger Marienberg. Viele haben den Brawag- und Stadtwerkechef Uwe Müller seinerzeit belächelt, als er die Idee hatte, die jahrhundertealte Weinanbautradition an dieser Stelle wiederzubeleben.

Gegen Widerstände durchgesetzt

Selbst im Buga-Vorbereitungsteam gab es viele kritische Stimmen. Doch Müller ließ sich nicht davon beirren, holte sich renommierte Weinexperten und Fachleute aus Süddeutschland, die genau wussten, wie man so einen Weinberg anlegt, pflegt und dauerhaft nachhaltig betreibt.

Uwe Müller mit „seinem“ Wein vom Brandenburger Marienberg. Quelle: Mai

Heute ist der Weinberg eine der Brandenburger Erfolgsgeschichten ähnlich wie der Ausbau der Ruine der Marienberggaststätte unter Klaus Deschner, die denkmalgerechte Sanierung zahlloser Denkmalhäuser unter Ralf Krombholz oder die Sanierung des Altstädtischen Rathauses und der Spielwarenfabrik unter Dietlind Tiemann.

Immer mehr Sonnenstunden in Brandenburg

Der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass Jahr für Jahr mehr Sonnenstunden auf dem Marienberg gezählt werden und damit auch mehr geerntet werden kann. Auch für das laufende Jahr versprechen die Rebstöcke schon jetzt wieder eine gute Ernte, auch wenn bis dahin noch einige Monate vergehen werden und immer auch das „Prinzip Hoffnung“ dabei eine große Rolle spielt.

Der Weinberg auf dem Brandenburger Marienberg erstrahlt in einem saftigen Grün. Quelle: Norman Giese

Im Vorjahr konnten 7000 Kilo weißer Trauben auf dem Berg gelesen werden. Und nun ist er auch da, der 2019er Wein aus Brandenburg: 6600 Flaschen Marienberg-Wasser stehen ab Montag, 22. Juni, um 9 Uhr zum Verkauf bereit. „Das ist die letzte Abfüllung, für die ich als Geschäftsführer der Brawag vor meinem Ruhestand verantwortlich bin“, sagt Müller im Gespräch mit der MAZ nicht ohne Wehmut.

Die letzte Abfüllung als Chef

Zwar wird er auch noch die kommende Ernte der Trauben im Spätsommer begleiten. Doch die Abfüllung des Weins wird dann sein Nachfolger als Brawag-Chef Gunter Haase verantworten. Wegen der Abstandsregelungen in der Corona-Krise findet der Verkauf in diesem Jahr nicht im Foyer des Firmensitzes in der Packhofstraße statt, sondern in der Werfthalle links vor dem Eingang zum Stadtwerke-Firmensitz. Das Parken auf dem Gelände des Firmensitzes ist möglich, sagt Müller.

Er beschreibt den neuen Wein als „dezent fruchtig-frischen Aromen von Zitrus- und Creme-Früchten wie Pfirsich und Maracuja.“ Die Cuvée aus Solaris- und Johannitertrauben warte wieder mit „schöner spritziger Säure auf, die den Wein frisch präsentiert.“

Wein vom Marienberg in Brandenburg an der Havel vom Wasserversorger Brawag Quelle: Benno Rougk

Von der Sonne des vergangenen Jahres verwöhnt, erreichten die Trauben erneut einen sehr hohen Öchslegrad – also der Zuckergehalt zum Zeitpunkt der Lese. Der Alkoholgehalt des Weins liegt daher ähnlich wie im Vorjahr bei 13 Prozent, schwärmt Müller, und: „Aus den Trauben haben wir wieder einen leichten Sommerwein mit schönen Aromen gewonnen.“

Den Traum vom „leichten Sommerwein“ hat Müller dabei exklusiv. Denn normalerweise bleiben „leichte Sommerweine“ unter 10 Prozent Alkohol. Lecker ist die Cuvée gleichwohl, wie sich die MAZ bei einer Vorab-Verkostung überzeugen konnte.

Die Flaschen kosten wie in der Vergangenheit auch je 9,50 Euro. Die Brawag bittet ihre Käufer bevorzugt um Kartenzahlung um den direkten Kontakt zu minimieren.

Von Benno Rougk