Brandenburg an der Havel - Weiße Pracht: So schön ist der Winter in Brandenburg/Havel

Sonne, blauer Himmel und ganz viel Schnee: Der Winter verwandelt Brandenburg an der Havel in ein weißes Märchenland. Die Menschen nutzen die weiße Pracht und holen Schlitten und Skier aus den Kellern. Die Kinder bauen Schneemänner.