Brandenburg/H

Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch haben die Kleingärtner der Sparte „ Bergfrieden“ in Kirchmöser ihre Saison eröffnet. Ein drohendes Bußgeld von 6900 Euro plus 350 Euro Gebühren schwebt noch im Raum, zudem wissen die Pächter nicht, ob und wie sie mit der ihnen zugestandenen Wasserration klarkommen sollen, im vorigen Jahr hat es wegen der langen Trockenheit nicht geklappt.

Seit 1965 existiert die Kolonie Bergfrieden mit 120 Parzellen und 200 Mitgliedern. Eine reguläre Trinkwasserleitung gibt es nicht. Bewässert wird nur über eine Ringleitung mit Uferfiltrat vom Wendsee, weil es in der Nachbarschaft immer noch einen Umweltschaden gibt. Deshalb erteilen Wasser- und Umweltbehörde seit 1997 Jahr für Jahr wasserrechtliche Genehmigungen. Zuletzt waren es 8000 Kubikmeter, verbraucht wurden im Dürrejahr 2018 allerdings 15.000 Kubikmeter – deshalb nämlich das Bußgeld.

Bergfrieden-Vertreter hatten zur Einwohnerversammlung am 14. Januar in Kirchmöser das Problem zum wiederholten Male öffentlich gemacht, sie sehen die Existenz der Kolonie in Gefahr: Es sei schwierig, angesichts der ungewissen Zukunft neue Pächter zu finden. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und Umweltamtschefin Kirstin Ohme versprachen Klärung. Die gibt es bislang aber nicht.

Am 9. April kam schließlich die neue Erlaubnis für das Entnehmen von 8000 Kubikmetern Wasser in diesem Jahr. „Gleichzeitig wurden neue Forderungen erhoben, die wir als Beleidigung für unsere ehrenamtliche Arbeit ansehen“, beklagt Dieter Thämlitz, der in Sachen Wasser Sprecher der Kolonie Bergfireden ist. „Sie verlangen, dass wir beim Anstellen des Wassers ein Foto vom Wasserzähler mit Datum an die Behörde zu senden haben. Bisher gab es nie Probleme, wenn die Ergebnisse zusammen mit den Prüfberichten zum Jahresende hingeschickt haben.“

Am 16. April haben Thämlitz und Bernhard Herbst noch einmal an Scheller geschrieben, weil keine der im Januar gegebenen Zusagen eingehalten worden sei. Der SPD-Stadtverordnete Carsten Eichmüller bringt das Thema in die Stadtverordnetenversammlung, für diesen Mittwoch hat er eine Anfrage formuliert.

„Ich werde in Kürze gemeinsam mit dem Fachgruppenleiter Hans-Joachim Freund ein Gespräch mit dem Bergfrieden-Vorstand und deren Rechtsbeistand führen“, kündigt Scheller an. Dabei gehe es auch um den Widerspruch gegen die verhängte Wasserrationierung. Es sei schwierig, in der Diskussion zu vermitteln, dass die Verwaltung mit dem restriktiven Kontingentieren des Wassers auch die Kleingarten-Pächter schützen wolle. „Da das Wasser des noch in Betrieb befindlichen Brunnens überwiegend aus dem Uferfiltrat des Wendsees stammt, wäre bei einer höheren Fördermenge zu befürchten, dass hydrologisch ein Sog durch diesen Brunnen auch in andere Richtungen entsteht. Der Sog wirkt sich auf andere Bereiche aus und das dort immer noch von der ehemaligen Gasgeneratorenstation verunreinigte Grundwasser bewegt sich in Richtung des Brunnens und des Sees.“

Von Ande Wirsing