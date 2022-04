Weiter erlaubt: Kein Verbot für KFZ-Kennzeichen mit dem Buchstaben Z in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Mehrere Städte wie Düsseldorf, Herford und Leverkusen haben die Zulassung neuer KFZ-Kennzeichen mit dem Buchstaben Z gesperrt, weitere Bundesländer denken über die Maßnahme nach.

In Brandenburg sind KFZ-Kennzeichen mit dem Buchstaben Z nicht gesperrt

Das Z gilt als Zeichen russischer Propaganda und steht für „Za Pobedu“ - „Für den Sieg“. Die Worte heißen übersetzt soviel wie „Für den Sieg“ und sind in Russland auf Panzern, Uniformen, Gebäuden und Autos zu sehen.

In Brandenburg an der Havel bleiben die Kennzeichen vorerst erlaubt. „Es gibt vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung keine Verfügung, den Buchstaben Z als herausgehobenes Symbolzeichen bis auf weiteres sperren zu lassen“, sagt Ordnungsamtschef Michael Scharf der MAZ. Er macht klar, dass die Brandenburger Zulassungsbehörde seit dem Kriegsbeginn „keine vermehrte Nachfrage auf Zuteilung des Buchstaben Z“ erlebt.

Als in der Nähe des Brandenburger Theaters ein Mercedes mit einem Z im KFZ-Kennzeichen steht, fotografieren Passanten den Wagen. „Ich dachte, dass diese Kombination nicht mehr möglich ist. Andererseits ist es vielleicht auch etwas übertrieben, gleich etwas Böses hinter dem Z zu vermuten“, sagt Beobachter Daniel Deitz.

Mehrere Kombinationen von KFZ-Kennzeichen sind in Brandenburg an der Havel verboten

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte bei der öffentlichen Verwendung des russischen „Z“-Symbols strafrechtliche Konsequenzen angekündigt. „Wenn das Z im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg verwendet wird, erfüllt das den Anfangsverdacht einer Straftat“, sagte er Ende März. In diesen Fällen würde die Polizei eine Anzeige aufnehmen und dann an die zuständige Staatsanwaltschaft übersenden.

Als Straftatbestände kommen laut dem Brandenburger Innenministerium das Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression (Paragraf 80a Strafgesetzbuch) und die Belohnung und Billigung von Straftaten (Paragraf 140) in Frage. Tätern drohen dann drei Monate bis fünf Jahre Haft oder Geldstrafen. Laut dem Polizeipräsidium des Landes Brandenburg gibt es im Bundesland bislang zehn Fälle, die den Straftatbestand erfüllen, aber keinen davon in Brandenburg an der Havel.

Neue KFZ-Kennzeichen mit dem Buchstaben Z sind zwar nicht in der Havelstadt verboten, dafür aber andere Kombinationen wie NS, SA, SS, KZ und HJ, die Zahlenkombinationen 88, 188, 888, 8818, 888, AH18 und HH18. Die Verbote basieren auf einer Weisung des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL).

Von André Großmann