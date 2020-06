Weitere Corona-Erkrankungen im Umfeld der Kita Reckahn

Kloster Lehnin

Sichtlich zufrieden präsentierte Mittwoch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Corona-Zahlen des Landes vor dem Gesundheitsausschuss des Landes. Keine neue Infizierten im Landkreis PM hieß es dort. Doch das stimmte nicht. Schon am Dienstag war in Krahne klar, dass zwei weitere Patienten positiv aufs Covid-19-Virus getestet worden waren, die am Wochenende Symptome gezeigt hatten.

Insgesamt meldete der Landkreis 554 (+3 zum Vortag) Personen am Nachmittag als infiziert. Die meisten Fälle (164) sind in Werder ( Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Beelitz dann kommt schon Kloster Lehnin.

Kita scheint der Ursprung

Wobei sich dort die Infizierungen in der Mehrheit rund um den Ausbruch der Kita Sonnenschein bewegen, die inzwischen wieder geöffnet hat. Die jetzt positiv getesteten Erwachsenen sind die Eltern von zwei Kinder aus der Kita Sonnenschein, die seit zehn Tagen in Quarantäne waren, die Dienstag hätte enden sollen. Am Wochenende seien Symptome aufgetreten, ein Test habe schnell Klarheit gebracht. Die Kinder scheinen gesund.

Warum die Zahlen des Landkreises nicht aktuell sind, weiß Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert „nicht im Detail“ zu sagen. Die Datenübermittlung funktioniere noch über Fax. Das so falsche Zahlen in Umlauf gerieten, findet er ärgerlich. Günter Baaske, früher selbst Gesundheitsminister und heute Landtagsabgeordneter der SPD, ist verärgert.

Nicht vertrauensfördernd

Obwohl auch ihn schon vor dem Ausschuss im Wahlkreis die Nachricht erreichte, dass man in Kloster Lehnin weitere Fälle im Labor diagnostiziert habe, fanden sich diese weder am 2. noch am 3. Juni im Corona-Lagebericht des Landes. Es gehe nicht an, „dass das Tage dauert.“ Wenn die Bürger im Radio und der MAZ erführen ’Null neue Fälle’ und das stimme gar nicht, „trägt das nicht gerade zum Vertrauen auf das Handeln der Behörden bei.“

Von Benno Rougk