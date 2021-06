Brandenburg/H

Es klappert auf der Näthewindebrücke. Vor ein paar Tagen hatte eine Anwohnerin schon auf ein kaputtes Brett aufmerksam gemacht, indem sie einen Zweig in das Loch steckte. Noch am selben Tag hat die Stadt gehandelt und die kaputte Bohle ausgetauscht. Jetzt sollen noch mehr Arbeiten an der Brücke vorgenommen werden.

Geplant ist, die Brücke am Donnerstag und Freitag für die notwendigen Reparaturen zu sperren. Die Brücke wird aber erstmal provisorisch repariert. Ein paar Bohlen müssen ausgetauscht werden, „um eine verkehrssichere Nutzung bis zur endgültigen Instandsetzung zu gewährleisten“, so Jan Penkawa, Pressesprecher der Stadt.

Noch am Montag wurde das kaputte Brett auf der Näthewindebrücke vom Bauhof ausgetauscht. Quelle: Stadt Brandenburg an der Havel

Die neue Ausschreibung läuft

Eigentlich sollte die komplette Instandsetzung der Brücke fast abgeschlossen sein, aber es kam nie dazu. Eine Ausschreibung der Stadt für die Bauarbeiten ist wohl geplatzt. Derzeit läuft ein neues Vergabeverfahren, so Penkawa. Das Bauwerk ist 1999 errichtet worden und braucht dringend eine Überholung. Verbindungsmittel sind kaputt, es bedarf eines neuen Holzschutzes, Lagersockel sind gerissen sowie die Unterstopfung ist abgeplatzt. Und vor allem der Belag muss dringend erneuert werden

Von MAZ