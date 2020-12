Brandenburg/H

Es ist berührend zu sehen, dass in den letzten Wochen und Monaten reichlich Spenden auf das Sterntaler-Konto eingegangen sind. Viele Brandenburger zeigen damit, dass es auch heutzutage Menschen gibt, welche nicht nur an ihr eigenes, sondern auch an das Wohl anderer Menschen denken. Aus diesem Grund sollen auch die fleißigen Spender genannt werden. Es erreichten uns Spenden von: Michael Köhler: 25 Euro, Ekkehardt Ohmann: 50 Euro, Manuela Allrich: 100 Euro, Christa Görlitz: 50 Euro, Familie Wendrich: 25 Euro, Familie Ulbricht: 30 Euro, Familie Döring: 30 Euro, Lars Jansen: 250 Euro, Familie Wirschin: 10 Euro, Familie Teicher: 30 Euro, Familie Ahrens: 20 Euro, Thomas Kresse: 100 Euro, Sybille Jankowski: 30 Euro, Familie Schladitz: 50 Euro, Werner Krause: 50 Euro, Sabrina Hirthe: 50 Euro, Familie Brudna: 100 Euro, Christiane Mills: 50 Euro, Familie Leink: 200 Euro, Familie Engelke: 50 Euro, Familie Schulze: 40 Euro, Familie Steib: 120 Euro, Lisa Janas: 10 Euro, Inge Bürger: 30 Euro, Familie Merda: 20 Euro, Familie Sauer: 35 Euro, Familie Grimm: 50 Euro, Dirk Bockholdt: 50 Euro, Familie Holz: 30 Euro, Klaus Lehmann: 10 Euro, Familie Kempfer: 50 Euro, Elke Guttner: 50 Euro, Borner GmbH: 500 Euro, Helga Siessbüttel: 20 Euro, Familie Zeh: 100 Euro, Familie Zimmer: 100 Euro, Stefanie Wernitz: 100 Euro, Sylvia de Pasquale: 300 Euro, Dagmar Latendorf: 30 Euro. Weiterhin stieg das Sterntaler-Konto durch Spenden von: Familie Wolter: 50 Euro, Vanessa Furst: 30 Euro, Ulf Gemeinhardt: 100 Euro, Familie Budich: 50 Euro, Irmgard Rosenbleck: 20 Euro, Familie Hufnagel: 25 Euro, Waclawczyk Katarzyna: 25 Euro, Familie Mohr: 100 Euro, Helga Schubert: 50 Euro, Jördis Nagel: 5 Euro, Familie Niepel: 35 Euro, Familie Leder: 50 Euro, Familie Tennstedt: 15 Euro, Familie Mende: 30 Euro, Familie Rittner: 50 Euro, Familie Dohrmann: 30 Euro, Heinz Stellmacher: 50 Euro, Renate Helmholz: 30 Euro, Brigitte Ihme: 50 Euro, Familie Ebert: 50 Euro, großzügige 3510 Euro von Lions Clubhilfswerk Brandenburg, Familie Fehlow: 50 Euro, Familie Woretzki: 30 Euro, Familie Lehmann: 100 Euro, Köber-Plan GmbH Architekten: 200 Euro, Familie Schaelow: 50 Euro, Enrico Franke: 50 Euro, Gerlind Handschuck: 20 Euro, Margot Wieczorek: 20 Euro, Familie Kollat: 50 Euro, Bianca Kaatz: 25 Euro, Familie Albrecht: 100 Euro, Barbara Schulte: 50 Euro, Familie Panoscha: 100 Euro, Michael Krause: 30 Euro, Familie Zahn: 50 Euro, Marianne Hemm: 50 Euro, Familie Grosse: 20 Euro, Familie Hilgenfeldt: 50 Euro und zu guter letzt erreichte die Spende der Brielower-Agrar-GmbH von 100,00 Euro das Sterntaler-Konto.

Den Menschen, die so zahlreich gespendet haben, danken die Empfänger sehr. Auch weitere Spenden, welche zu 100 Prozent bei den bedürftigen Personen ankommen, sind willkommen. Dabei ist es egal, ob es sich um 5 oder 100 Euro handelt.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Beitrag zur Sterntaler-Aktion in dieser Vorweihnachtszeit leisten möchten, nutzen Sie bitte das vom DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel geführte MAZ-Sterntaler-Spendenkonto bei der Brandenburger Bank.

Die Kontonummer lautet IBAN DE77 1606 2073 0100 0707 00

Von MAZ