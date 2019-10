Brandenburg/H

Da fehlt eindeutig noch Glitzer. Aber Pink ist wenigstens schon da! Was am Pariser Eiffelturm oder am Washingtoner Weißen Haus möglich war, ist in Brandenburg an der Havel ein Kinderspiel: Die ganze Friedenswarte leuchtet am Freitagabend pink.

Initiative aus Deutschland

Anlass ist der Welt-Mädchentag am 11....