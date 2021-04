Welttag des Buches: In Brandenburg an der Havel ohne Publikumsverkehr

Brandenburg/H

Bedingt durch die Ladenschließungen und die Corona-Verordnungen bezüglich Veranstaltungen in Innenräumen wird es zum Welttag des Buches in diesem Jahr keine oder nur kleine Aktionen für Kinder und Jugendliche in den Buchläden und Bibliotheken geben.

Britta Weiler, die Geschäftsführerin der Thalia-Filiale in der Sankt-Annen-Galerie: „Wir werden in diesem Jahr erstmals keine Sonderaktion zum Welttag des Buches veranstalten. Normalerweise veranstalten wir die sogenannte Schnitzeljagd, bei der Kinder verschiedene Aufgaben an verschiedenen Stationen im Laden ausfüllen und dann ein Buch gewinnen können.“ Wegen der aktuellen Corona-Situation fällt diese Aktion in diesem Jahr bei uns aus.“

Etwas positiver lautet die Antwort von Buchhändlerin Dorina Neie von der Wichern-Buchhandlung in der Ritterstraße: „Das Quiz, das wir sonst immer veranstaltet haben, muss leider ausfallen. Wir werden aber die selbst gemalten Bilder von Kindern der Evangelischen Grundschule, Grimm-Grundschule, Klingenberg-Schule, der WIR-Grundschule und der Schule in Prizterbe im Schaufenster ausstellen.“ Zudem erhält jedes Kind zusätzlich zu einem Buch eine Rose geschenkt. Auch die Fouqué-Bibliothek plane vorsichtig mit einer Ausstellung von Kunstwerken von Contanze Kreiser, „sofern die Bibliothek wieder geöffnet hat“, sagt Bibliothekarin Karin Warnken, die zum Welttag des Buches 2019 noch als Geschichtenerzählerin im Fahrstuhl brillierte.

Immerhin: Die Bücher der Aktion ‚Ich schenk Dir eine Geschichte‘ sind vorrätig und können gegen Vorlage des Gutscheins wie immer kostenfrei bei den Buchläden abgeholt werden – oder über die Schulen an die Kinder verteilt. Allein für die Thalia-Filiale sind immerhin 1200 Vorbestellungen vermerkt, wie Mitarbeiterin Kristin Kother angibt. Die Mitarbeiterinnen der Wichern-Buchhandlung liefern rund 400 Bücher an die Schulen aus.

Karin Warnken erzählte zum Welttag des Buches 2019 als „Fräulein Mensen“ im Fahrstuhl der Bibliothek kleine Geschichten. Quelle: Christine Lummert

Ein Comicroman für eine Million Schüler

Bis zum 31. Januar konnten Lehrkräfte über die Website des Welttags des Buches Buchgutscheine für die vierten und fünften sowie Förderschul- und Übergangsklassen bestellen. Im Aktionszeitraum vom 20. April bis 31. Mai 2021 bekommen die Kinder gegen Vorlage dieser Gutscheine das Buch von ihrer örtlichen Buchhandlung geschenkt oder in der Schule ausgehändigt. Erstmals wird im Rahmen der von der Stiftung Lesen getragenen Aktion ein Comicroman verschenkt – bundesweit an über eine Million Schüler.

Das Cover des diesjährigen Geschenkbuchs der Aktion 'Ich schenk Dir eine Geschichte': Biber Undercover Quelle: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung, schreibt dazu: „Das Jahr 2020 hat gezeigt: ‚Ich schenk dir eine Geschichte‘ ist aus der bundesweiten Leseförderung nicht mehr wegzudenken. Selbst unter schwierigsten Bedingungen ist es uns gemeinsam mit dem Buchhandel und den Schulen gelungen, mehr als 820 000 Kindern ein Buch zu schenken.“ In diesem Jahr sollen noch mehr Schüler für das Lesen begeistert werden. „Daher haben wir gemeinsam mit unseren Partnern einen Comicroman entwickelt, der passend für Kinder mit unterschiedlichen Leseniveaus ist und großen Spaß bringt!“

Biber undercover

Der Kinderbuchautor Rüdiger Bertram und der Illustrator Timo Grubing haben eigens dafür ein Kinderbuch geschrieben und gezeichnet. Die Abenteuergeschichte „Biber undercover“ handelt von Selma und Tobi, die im Chemieraum ihrer Schule experimentieren. Als es zu einer Explosion kommt, erwacht der ausgestopfte Biber Felix in einer alten Vitrine zum Leben. Seit seiner Präparation vor hundert Jahren hat er vieles verschlafen und schreckliches Heimweh. Für Tobi und Selma steht fest: Sie bringen den kleinen Nager zurück zu seinem See. Zusätzlich zu den Buch-Gutscheinen erhalten die Schüler bzw. Lehrer begleitendes Unterrichtsmaterial.

Von Moritz Jacobi