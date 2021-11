Brandenburg an der Havel - Wem gehört Brandenburg an der Havel? Kulturbeirat startet Umfrage zum Lebensgefühl in der Stadt

Alle fünf Jahre startet der Kulturbeirat eine Umfrage zum Lebensgefühl der Brandenburger. Diesmal geht es um den öffentlichen Raum und die Frage: Wem gehört eigentlich die Stadt?