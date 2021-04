Wendgräben: Fernseher aus LKW geklaut

Wendgräben

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte 45 Fernseher aus einem LKW, der auf dem Parkplatz Wendgräben an der A2 parkte.

Der LKW-Fahrer, der im Führerhaus schlief, wurde gegen 1.40 Uhr wach, als er bemerkte, dass sich Unbekannte an seiner geladenen Fracht zu schaffen machten. Als er die Diebe darauf ansprach, kam eine Person auf ihn zu un deutete eine Schlagbewegung an. Daraufhin flüchtete der Fahrer zurück in sein Fahrerhaus und die Unbekannten entfernten sich in Richtung Ausfahrt.

Später stellte der 48-jährige Fahrer fest, dass die Plane des LKWs aufgeschlitzt wurde und ein Teil seiner Ladung fehlte. 45 Fernseher hatten die Unbekannten entwendet, wie die Polizei später feststellen konnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Beamten sicherten die Spuren vor Ort und nahmen eine Anzeige auf. Der Parkplatz Wendgräben wird immer wieder von Dieben für nächtliche Überfälle auf parkende LKWs genutzt.

Von MAZ