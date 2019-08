Brandenburg/H

Jetzt kommt richtig Bewegung in die Verkehrsdiskussion, nachdem sich alle Fraktionen mit eigenen sowie gemeinsamen Anträgen daran beteiligen.

Wegweisend könnte die Debatte am Mittwochabend im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit sein. Behandelt wurde der Antrag von Bündnisgrünen, SPD und Linken zum Ausweisen der Mühlentorstraße als Fahrradstraße. Somit solle ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung der Altstadt geleistet werden.

Beschluss wäre rechtswidrig

Ein solcher Beschluss wäre allerdings rechtswidrig, das Ausweisen ist ein reiner Verwaltungsakt, den die Verkehrsbehörde nach strengen rechtlichen Kriterien alleine vollzieht, sagt Ordnungsbeigeordneter Michael Brandt ( CDU). Dies könne nicht beschlossen werden.

Außerdem gelte noch ein anderer Aspekt: „So widersinnig es klingt, sie würden die Radfahrer mit einem solchen Beschluss auch noch gefährden. Auf Fahrradstraßen dürfen diese nämlich nebeneinander fahren. Der Verkehrsraum ist eng. Gleichzeitig sind trotzdem noch Autofahrer unterwegs, weil jeder, der einen Parkplatz sucht, automatisch zum Anlieger wird.“

Prüfaufträge für die Verwaltung

Brandt schlägt den Stadtverordneten vor, den aktuellen Antrag zu einem Prüfauftrag für die Verwaltung umzumünzen, diese nehme das Anliegen auf und unterbreite umsetzbare Vorschläge. Ähnlich solle mit den künftigen Anträgen zum temporären Sperren der Steinstraße (Freie Wähler), zur Durchlässigkeit des Nicolaiplatzes ( AfD) und zum Sperren der Altstadt für den Durchgangsverkehr mit einer Blitzerampel ( Bündnisgrüne) verfahren werden.

Poller statt Verkehrszeichen

„Um ihnen zu zeigen, dass solche Anträge bei uns nicht versanden und wir uns Gedanken machen, will ich kurz am Beispiel der Mühlentorstraße skizzieren, wie es weitergehen könnte“, sagt Brandt.

„Wir setzen an dieser Stelle weniger auf Verkehrszeichen, bevorzugen dafür bauliche Maßnahmen. So könnte man die Straße zur Sackgasse machen, indem wir sie an der Einfahrt von der Ziegelstraße verpollern. Gleichzeitig müssen wir den Ausweichverkehr betrachten. Da sind wir schnell bei der Bergstraße. Deshalb werden wir vorschlagen, diese als Einbahnstraße auszuweisen. Sie wird dann nur noch stadtauswärts vom Nicolaiplatz zur Willi-Sänger-Straße zu befahren sein.“

Reine Verwaltungslogik

Sollten nach einer bestimmten Zeit die Autozahlen in der Mühlentorstraße so weit gesunken sein, dass die Voraussetzungen zum Ausweisen einer Fahrradstraße gegeben sind, dann werde die Behörde dies auch tun. Verwaltungslogik.

Bislang geben die Zahlen dies noch nicht her: „Nach der Umlegungsberechnung des Verkehrsmodells liegen die durchschnittlichen täglichen Werte in der Mühlentorstraße bei 3825 Fahrzeugen täglich, davon vier im Schwerverkehr“, sagt der städtische Verkehrsplaner Rolf Beyer.

Erst die Entlastungs-Spange

Auch müsse zuerst die geplante Spange zwischen Gerostraße und Willi-Sänger-Straße gebaut werden, um noch mehr Verkehr aufnehmen zu können, wenn dieser nicht mehr durch die Mühlentorstraße fahren kann.

Der Knoten Gerostraße/ Brielower Straße ist an seiner Belastungsgrenze. Die jüngste Verkehrszählung stammt von 2014. Demnach passieren täglich 10.525 Fahrzeuge (davon 454 Lkw) die Gerostraße, 9848 (349) Fahrzeuge die Südseite der Brielower Straße Süd in Richtung Willi-Sänger-Straße sowie 15.048 (409) Fahrzeuge die Gegenfahrbahn auf der Nordseite.

Nach den Schätzungen von 2017 würde die Spange zum Entlasten 1,3 Millionen Euro kosten, das dürfte heute nicht mehr reichen.

Verwaltung korrigiert Irrtum

Die Verwaltungsspitze korrigierte damit auch einen Irrtum, der es bis in den im vergangenen Herbst beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan geschafft hat: Dort stand, dass die Fahrradstraße auch schon vor dem Bau der Spange möglich sei. Darauf hatten sich auch die Antragsverfasser verlassen.

Brandt nahm die Kritik an und schlug vor, jetzt gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Auch die Verwaltung werde sich an der Methode von „Versuch und Irrtum“ beteiligen. Man müsse in der Praxis sehen, was funktioniere.

Von André Wirsing