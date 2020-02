Weniger Einnahmen durch Raser und Falschparker

Brandenburg/H

Nach vorläufigen Berechnungen der Verwaltung sind für das vergangene Jahr rund 820 000 Euro an Einnahmen aus Geschwindigkeitsverstößen zu erwarten. Das werden damit voraussichtlich ungefähr 230 000 Euro weniger sein als in der Haushaltsplanung erwartet.

Auch in Bezug auf Ordnungswidrigkeiten beim ruhenden Verkehr, also von Falschparkern, ist den Angaben zufolge mit sinkenden Einnahmen im städtischen Haushalt zu rechnen – die Höhe liegt um 80 000 Euro niedriger als erwartet.

Parkverstöße auf Vorjahresniveau

Die rund 550 000 Euro, welche die Stadt aufgrund von Parkverstößen im Jahr 2019 eingenommen hat, bewegen sich aber auf dem Niveau des Vorjahres.

Nach Darstellung des Beigeordneten Michael Brandt ( CDU) nehmen Außendienstmitarbeiter des Sicherheitszentrums verstärkt andere Aufgaben wahr, etwa die Begleitung von Grundschulkindern. Daher fehlt die es an Zeit für Park-Kontrollen. So erklärt er die Einnahmeverluste in Höhe von etwa zehn Prozent.

Bei ihren Einnahmen durch Parkgebühren rechnet die Verwaltung auch für das abgelaufene Jahr mit rund 530 000 Euro. Seit der Verdoppelung der Parkgebühren im Jahr 2012 hätten sich die jährlichen Einnahmen bei zwischen 500 000 und 550 000 Euro eingependelt, heißt es.

Keine Mehreinnahme durch neue Staffelung

Die Staffelung der Parkgebühren in der Innenstadt-Zone, die seit dem 1. Juli 2019 gilt, habe bislang nicht zu spürbaren Mehreinnahmen geführt, stellt die Verwaltung fest. Zur Jahresmitte hatte die Verwaltung die Gebühren in der Innenstadt-Zone gestaffelt.

Das Handyparken wird nach Einschätzung der Stadtverwalter „gut angenommen“. In den drei Monaten von Juli bis September 2019 habe die Stadt auf diese Weise knapp 3700 Euro durch diese neue Form des Bezahlens eingenommen.

Parkscheinautomaten kommen und gehen

37 Parkscheinautomaten waren im vergangenen Jahr in Betrieb. Im Dezember abgeschaltet wurden die Automaten in Höhe der Kurstraße 53 A und 61. In diesem Januar folgen drei weitere Automaten an der Neustädtischen Heidestraße 38 und 40 sowie der Abtstraße 5.

Dafür sollen zehn Parkscheinautomaten in Betrieb gehen: vier an der Sankt-Annen-Straße 13 und 16 sowie vor der Post und der Innungskrankenkasse ( IKK), einer an der Neustädtischen Heidestraße 42, vier in der Magdeburger Straße zwischen Nicolaiplatz und Harlunger Straße sowie einer am Alfred-Messel-Platz. Der Automat am Trauerberg wird ausgetauscht.

Fünf weitere Automaten sollen in diesem Frühjahr folgen: in der Plauer Straße, Am Huck und am Parduin.

Von Jürgen Lauterbach