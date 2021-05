Brandenburg an der Havel - Weniger Kinder in Brandenburg an der Havel leben vom Hartz-IV-Geld ihrer Eltern

Beim Thema Kinderarmut gibt es eine leicht positive Tendenz in Brandenburg an der Havel. Der Anteil der Minderjährigen in Hartz-IV-Haushalten ist im vergangenen Jahr gesunken. Doch er ist noch hoch.