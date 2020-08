Insgesamt 665 Schüler sind in den 14 Grundschulen der Havelstadt eingeschult worden. Damit verzeichnet die Stadt zum dritten Mal in Folge einen Einschulungsrekord. In der Magnus-Hoffmann-Schule starten 43, in der Wilhelm-Busch-Schule 79, in der Gebrüder-Grimm-Grundschule 71, in der Konrad-Sprengel-Schule 72, in der Luckenberger Schule 59, in der Georg-Klingenberg-Schule 48, in der Frederic-Joliot-Curie-Schule 64, in der Theodor-Fontane-Schule 73, in der Schule am Krugpark 38, in der Schule „Kleine Gartenstraße“ 35, in der Havelschule acht, in der J.-H.-Pestalozzi-Schule zehn, in der WIR-Grundschule 18 und der Evangelischen Grundschule 47 Kinder in ihr Schulleben.

Hygienevorschriften: Ab Montag, 10. August, beginnt für alle Schüler wieder der reguläre Unterricht – allerdings unter besonderen Bedingungen. Zwar müssen Schüler untereinander den Mindestabstand von 1,5 Meter nicht mehr einhalten. Die Abstandsregel gilt jedoch für den Kontakt zwischen Lehrern, zwischen Lehrern und Eltern und anderen Besuchern.

Die bekannten Verhaltensregeln wie die Hust- und Niesetikette in die Armbeuge oder ein Taschentuch sowie das regelmäßige Händewaschen gelten nach wie vor. Es sollen keine Gegenstände getauscht und verliehen werden. Die Klassenräume sollen regelmäßig durchlüftet werden.

Für die Fächer Sport, Musik und Darstellendes Spiel/Theater gelten besondere Vorschriften. So soll direkter Körperkontakt vermieden werden. Auch auf das Singen in geschlossenen Räumen ist zu verzichten.

Maskenpflicht: Unter den Regelungen war die Maskenpflicht im Land Brandenburg zunächst nicht vorgesehen, nun wird sie doch kommen. Auf Grund der neuen Infektionswelle müssen Schüler die Bedeckung auf Fluren, in Treppenhäusern und beim Anstehen in der Mensa tragen. Das Kabinett will das als Teil der neuen Corona-Verordnung am kommenden Dienstag mit Beginn Mittwoch, 16. August, beschließen. Den Schulen wird jedoch empfohlen, die Maskenpflicht zum Schulstart am Montag freiwillig einzuführen.