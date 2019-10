Weniger kurze Prozesse in der Brandenburger Justiz

Brandenburg/H

Die Zahlen der Generalstaatsanwaltschaft des Landes sprechen eine eindeutige Sprache. Beschleunigte Verfahren haben im vergangenen Jahr an Bedeutung verloren.

Die Zahl der Verfahren, die eingestellt wurden, hat dagegen zugenommen. Die Gründe für diese Entwicklungen kennt die in Brandenburg/Havel ansässige Landesbehörde nicht.

Strafe soll auf dem Fuße folgen

Die Strafe soll der Tat auf dem Fuße folgen, das ist die Maxime von sogenannten beschleunigten Verfahren. So hatte die Staatsanwaltschaft Neuruppin 2015 zum Beispiel ein beschleunigtes Verfahren gegen einen Mann wegen Volksverhetzung beantragt, der in einem Spaßbad ein Tattoo mit dem Schriftzug „Jedem das Seine“ samt Umrissen eines Konzentrationslagers zur Schau gestellt hatte.

Doch ein solcher kurzer Prozess mit auf frischer Tat ertappten Tätern ist eher die Ausnahme als die Regel – in Deutschland und auch im Land Brandenburg.

Dort ist die Bedeutung im vergangenen Jahr sogar rückläufig gewesen. Ausweislich der Statistik der Generalstaatsanwaltschaft ist die Zahl dieser Verfahren von knapp 4000 im Jahr 2015 auf rund 2700 abgesackt.

Einfacher Sachverhalt, klare Beweislage

„Ein beschleunigtes Verfahren setzt stets voraus, dass es sich um einen einfachen Sachverhalt oder um eine klare Beweislage handelt“, erklärt die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Müller-Lintzen, die Pressesprecherin der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg.

Ein einfacher Sachverhalt liegt nach ihren Worten dann vor, wenn dieser für alle Verfahrensbeteiligten leicht überschaubar ist. Die Beweismittel für ein beschleunigtes Verfahren müssten sofort verfügbar sein und die Geschäftslage des Gerichts müsse die Hauptverhandlung sofort oder innerhalb kurzer Zeit ermöglichen.

Prüfung im Einzelfall

Warum die aktuelle Zahl an Verfahren im Vergleich zu früheren Jahren rückläufig ist, kann die Behördensprecherin nicht sagen. Denn in jedem Einzelfall sei zu prüfen ist, ob die besonderen Voraussetzungen gegeben sind, ein beschleunigtes Verfahren in Gang zu setzen.

Müller-Lintzen: „Nur dann, wenn der Staatsanwaltschaft entsprechende einfach gelagerte Sachverhalte oder Sachverhalte mit einer einfach gelagerten Beweislage vorliegen, kann sie ein beschleunigtes Verfahren beantragen.“

Mehr eingestellte Verfahren

Auch die gestiegene Zahl von Verfahrenseinstellungen lässt sich den Angaben zufolge nicht ergründen. Zwischen 2014 und 2016 hatten die Staatsanwaltschaften etwa 43500 Ermittlungen eingestellt, weil der Anlass nicht reichte für eine öffentliche Anklage.

Gründe dafür können sein, dass Polizei und Staatsanwalt keinen Täter ermitteln konnten, die Taten verjährt waren oder weil der Sachverhalt keinen Straftatbestand erfüllt hat. Die Zahl der Ermittlungen, bei denen der Staatsanwalt aus solchen Gründen den Aktendeckel zugemacht hat, ist im vergangenen Jahr um etwa 3000 Verfahren gestiegen.

Regionale Besonderheiten

Ohne sich in den Bereich des Spekulativen zu begeben können keine belastbaren Erklärungen für einen Anstieg oder ein Sinken der Zahlen abgegeben werden“, teilt Iris Müller-Lintzen mit.

Sie weist darauf hin, dass neben den rechtlichen Gründen auch regionale oder politische Besonderheiten zu berücksichtigen wären, und gibt als Beispiel den Anstieg von Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 ab. Damit einhergegangen seien oftmals Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

Von Jürgen Lauterbach