Wenn Brandenburgs Frauen sich an schwerem Gerät ausprobieren

Brandenburg/H

Mit diesem ungewöhnlichen Paket verbringt Frau doch gern ihren Samstag: Prosecco, leckere Häppchen und Gabelstapler fahren. Im Rahmen der 30. Frauenwoche hatte das Autohaus Jürgens erneut dieses Package geschnürt.

Wann ist es schon möglich, sich an Radlader oder Gabelstapler auszuprobieren? Beim Frauentag im Autohaus Jürgens konnten sich 85 Frauen versuchen. MAZ-Mitarbeiterin Antje Preuschoff war eine davon.

Zum dritten Mal schauten rund 90 Damen bei der Frauenpower-Veranstaltung in der Friedrichshafener Straße, ausgerichtet in Kooperation mit der Stadt, rum. Denn hier können sie einmal tun, wozu es sonst selten eine Gelegenheit gibt: Sich entspannt an schwerem Gerät ausprobieren. Das wollte auch MAZ-Mitarbeiterin Antje Preuschoff.

Während sich die Teilnehmerinnen in den vergangenen Jahren ans Steuer eines Lkws setzen konnten, gab es diesmal die Wahl zwischen Gabelstapler und Radlader. Zur Einstimmung durfte sich am Delikatess-Frühstücksbüfett gestärkt, Barista-Cappuccino getrunken oder eben ein Schlückchen Prosecco geschlürft werden.

Leichtgängiger als gedacht

Derart fröhlich vorbereitet, ging es dann mit Autohaus-Mitarbeiter Jens Glühmann auf das große Firmengelände. Dort warteten bereits die Kollegen Paul Saeger und Luca Wieclaw, die die technische Einweisung übernahmen und ein Stück weit auch als „Sicherheitsgurt“ dienten.

Als erstes galt es, den Radlader zu erklimmen. Mit den Worten „Da ist Panzer fahren Kindergeburtstag gegen“, hatte Jens Glühmann vorab schon etwas Respekt erzeugt.

Ganz so schlimm stellte es sich dann aber nicht dar. Zumal Mitarbeiter Paul Saeger bei seiner Einweisung auch den größten Teil der technischen Arbeit übernahm. Da ich schon einmal Automatik gefahren bin, gruselte es mich auch nicht wegen des fehlenden dritten Pedals. Rechts galt es nur Gas geben – und das tat ich dann auch.

Es überraschte mich, wie leichtgängig sich ein so schweres Gerät bewegen ließ. Einzig der Aktionsradius war eingangs schwer einzuschätzen. Wie bewegt sich die Schaufel, wie weit muss ich für die Kurve ausholen. Als wir von Straße auf unbefestigten Grund wechselten, wollte ich ein wenig mehr Gas geben. Aber aus Sicherheitsgründen war die Geschwindigkeit leider gedrosselt. Ein Tempo von etwa 35 km/h ist sonst rauszuholen. Wir fuhren zirka zehn km/h entspannt dahin.

Ein wenig wie am Greifautomaten

Nahtlos wechselte ich nach dieser Erfahrung in den Gabelstapler über. Luca Wieclaw hatte das Gefährt schon für mich angeworfen. Davon allerdings hörte ich nichts, denn der Still RX ist ein Elektrostapler. Auch hier erfolgte die Einweisung rasch. Knopf drücken fürs Vorwärts- beziehungsweise Rückwärtsfahren, Hebel drücken oder ziehen, um die Gabel zu bedienen.

Das Fahren mit der kompakten Konstruktion macht richtig Freude. Denn der Stapler ist total wendig. Der Griff am Lenkrad macht das Kurbeln noch einfacher. Das Gefährt ist für Schmalgangregale und Produktionshallen ausgelegt, kann aber immerhin zwei Tonnen transportieren.

Soviel nahm ich nicht auf die Gabel. Denn auf der vorbereiteten Palette lagen nur zwei Autoreifen. Hier begann der frickelige Teil, aber auch der besonders große Spaß. Denn die Gabel passt haargenau in die Lücken der Palette und dabei ist Augenmaß gefragt. Mit Luca Wieclaw an der Seite kein Problem und so lud ich meine „Ware“ auf, drehte wieder, um sie auf einer Plattform abzuladen.

Beim Abladen auf Augenhöhe ist dann schon Erfahrung und Konzentration gefragt. So ganz einsehen konnte ich nicht, wie weit ich die Gabel schon in die Ferne geschoben habe. Da musste dann doch über Anweisungen ein wenig nachgeholfen werden. Das Prozedere erinnerte mich ein wenig an einen Greifautomaten und den Frust, wenn das Kuscheltier wieder aus der Kralle rutscht. Und dennoch kann und will man nicht aufhören. Aber gut, ein Versuch musste reichen. Denn es warteten noch etliche andere Frauen darauf, sich ans Steuer zu setzen.

Frauen und Technik: Das passt!

Wie „Wiederholungstäterin“ Nicole, die sich im vergangenen Jahr im Lkw ausprobierte und nun wild darauf war, das nächste Gerät zu testen. Oder Sabine, die schon einmal Traktor gefahren ist, weil es auf ihrer „Zehn Dinge, die ich unbedingt tun will-Liste“ stand. Sie war nun ganz gespannt auf die Gabelstapler-Fahrt. „Weil ich sonst nicht die Möglichkeit dazu habe“, kommentierte Sabine ihre Freude über das Angebot des Autohauses.

Frauen und Technik – das passt also eindeutig zusammen. Wenn dann noch ein stimmungsvolles Rundum-Paket geschnürt wird, macht es gleich doppelt Spaß.

Die Frauenwoche läuft noch bis zum 21. März. Das Programm liegt öffentlich aus oder kann auf der Internetseite der Stadt runtergeladen werden. Für viele Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Von Antje Preuschoff