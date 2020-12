Brandenburg/H

Malreisen, Ausstellungen, Vernissagen – alles abgesagt. Für Künstler, wie den Brandenburger Maler Jan Beumelburg, die ihr Leben als Soloselbstständige verbringen, war das Jahr 2020 ein gebrauchtes; ein Existenz gefährdendes Jahr.

„Klar, ich lebe davon meine Arbeit zu verkaufen. Dafür muss ich sie auch zeigen können“, erzählt Beumelburg (Jahrgang 1965). Seit 1994 lebt er in der Havelstadt und die Arbeiten aus seinem Atelier, dem „Verwandlungsamt“ in der Grabenstraße zeichnen ihn seit jeher als einen der kreativsten Köpfe der Brandenburger Künstlergemeinde aus.

Anzeige

Das Städtische Klinikum in Brandenburg Havel mit Beumelburgs Hochspringer-Studie „Balance“. Quelle: Renee Rohr

Wohl jeder Brandenburger kennt zumindest ein Werk von ihm: Das Projekt „Balance” mit sieben etwa 1,85 Meter große gelben Stabhochspringern an den bis zu zwölf Meter hohe Edelstahlmasten am Klinikum gehört zum Stadtbild.

„Ich habe mich in den zurückliegenden Jahren wieder viel mehr der Malerei zugewandt“, erzählt der Künstler. Für das Jahr 2020 war eine Reihe größerer Ausstellungen geplant, bei denen Beumelburg seine Werke präsentieren und auch verkaufen wollte. Keine der Ausstellungen wurde realisiert. Was nicht heißt, das Jan Beumelburg untätig war. Neben einem Ausflug ins Surreale hat er sich auf die Porträtmalerei gestürzt.

Das städtische Klinikum hatte ein Zelt aufgebaut, das als Aufnahmestation für Covid-19-Verdachtsfälle diente. Beumelburgs Plastik als Kontrast. Quelle: Jacqueline Steiner

„Ich hatte das Angebot für eine Porträtausstellung und ich habe gerade ganz viel Spaß an Bildern von Gesichtern“, sagt er. Zu einer Ausstellung gehören natürlich auch Gesichter von bekannten Menschen. Da bot es sich an, dass Beumelburg das Angebot bekam, kurz vor dem Lockdown im März, den bekanntesten Politiker der Linken, Gregor Gysi, in Berlin zu besuchen.

Mit einer Vielzahl von Fotos hat sich Beumelburg, der auch ein brillanter Fotograf ist, dem markanten Gesicht des Politikers genähert, nach Skizzen entstand ein erstes 60 mal 50 Zentimeter großes Porträt in Öl, das dem Vernehmen nach Gysi gefällt. Dafür spricht: Es soll ein weiteres, größeres Bild geben.

Ungewöhnliches Jahr

Wer sich in seinem Atelier umsieht merkt schnell, die Arbeit mit Porträts hat viel Platz eingenommen. Manches Auftragsbild sei dabei gewesen, sagt der Maler. Doch auf den Umsatz, den er als Künstler mit Ausstellungen und Galerien pro Jahr brauche um sein Leben und das Atelier zu finanzieren, komme man derzeit nicht.

Obwohl Beumelburg vielseitig ist. Als Dozent bringt er jungen und alten Menschen sein Handwerk an der Wredowschen Zeichenschule bei. Seine Jahreskalender mit Landschaftsaquarellen werden inzwischen gesammelt und überdies ist da seine Enzyklopädie.

Alljährlicher Winterschlussverkauf

Dabei handelt es sich um Kunst für einen kleinen Kreis von Liebhabern, bei der Beumelburg eine Fülle von Themen abhandelt. Für jedes Thema sammelt er kuriose Objekte und verwandelt sie. Die fertigen Exponate werden dann in Schubladen installiert. Die Wirkung, die er mit seinen Arrangements erzielt, erinnert ihn an die Kunst- und Wunderkammern, wie man sie einst in der Barockzeit kannte und liebte.

Info Am Sa. 12. und am So. 13. sowie am So. 20. Dezember findet im Verwandlungsamt in der Brandenburger Grabenstraße 21 der alljährliche „Winterschlussverkauf“ von Jan Beumelburg statt, wo von jeweils von 13 bis 19 Uhr unter den gewohnten Corona-Schutzmaßnahmen nach Kunst für den Gabentisch gesucht werden kann.

Von Benno Rougk