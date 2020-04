Wenn Jogger andere Menschen anpusten, wird es gefährlich: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch: Dienstag, 7. April 2020

Wir können alle froh sein, nur mit Einschränkungen leben zu müssen und nicht, wie in vielen anderen Ländern, mit einer gänzlichen Ausgangssperre. Es gibt allerdings manchmal Situationen, wo ich mir für manche Menschen eine solche Ausgangssperre wünschen würde.

Gestern war so eine und ich habe einen Brief verfasst, den ich nicht abschicken werde. Aber vielleicht liest der gute Mann das ja und lernt etwas draus.

Lieber Jogger, der gestern in Radewege an uns vorbei lief, ich freue mich für alle Menschen in unserem wunderbaren Land, dass sie nach wie vor raus dürfen. Es ist auch von Vorteil, dass man draußen Sport machen darf. Denn das ist gut für das Immunsystem und genau ein solches kann man im Moment sehr gut gebrauchen.

Besonders schön ist es, hier in unserer Gegend, in der herrlichen Natur laufen zu können. Gute Luft, sonniges Wetter, die schöne Umgebung und breite Wege am See machen eine Joggingrunde zu einer echten Wohltat für Körper und Geist. Als ich Sie gestern habe laufen sehen, war ich mir nicht sicher, ob das mit dem Geist immer so klappt.

Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin bis vor einiger Zeit auch viel gelaufen. Habe sogar den Hamburg-Marathon mitgemacht. Ich weiß also, wie man läuft. Ich kenne seit jeher diese Jogger, die so laufen und sich so verhalten, dass möglichst viele Menschen um sie herum mitbekommen, wie toll und sportlich sie sind.

dem seltsamen Verhalten, dass, wenn man jemanden überholt, auf einmal ganz laut geatmet wird. Der Mund wird gerundet, die Lippen vorgeschoben und eine große Menge Luft in möglichst kurzer Zeit mit einem lauten „Schhhhhh!“ ausgestoßen. So macht das den Eindruck, dass man wirklich gerade etwas Großes leistet.

Ich fand das schon immer albern, weil das einfach nur so ein angeberisches Poser-Verhalten ist. Nur ein kleiner Tipp: Stellen Sie sich mal ins Ziel eines Marathons. Niemand atmet da so. Jedenfalls keiner, der die 42,195 Kilometer in unter fünf Stunden läuft. Sportwissenschaftlich gesehen ist diese Art zu atmen völliger Käse.

Kontakte vermeiden, ist eigentlich ganz einfach

Im Moment ist es so, dass wir soweit möglich Kontakt zu anderen Menschen vermeiden sollen. Selbst wenn man nur Sportmagazine und Laufseiten anklickt, sollte man das wissen. Falls Sie keine Ahnung haben, wovon ich schreibe, erkläre ich Ihnen das noch mal: Dieses Virus kann durch Berührungen, der sogenannten Schmierinfektion, oder auch durch Tröpfchenübertragung durch die Atemwege andere Menschen infizieren.

Man selbst muss dabei nicht einmal merken, ob man infiziert ist. Oder man merkt es erst lange, nachdem man dieses Virus bereits in sich trägt und andere ansteckt. Das ist das Gefährliche daran.

Im Moment wird auch darüber nachgedacht, ob nicht alle Menschen besser solche Atemmasken tragen, damit möglichst wenige Menschen krank werden. Andernfalls kann es dazu führen – siehe die Bergmann-Klinik in Potsdam – dass Krankenhäuser völlig überlastet sind. Dann können übrigens auch böse gestürzte Jogger nicht mehr so einfach schnell in die Notaufnahme geschoben werden.

Ungesunde Atemausstoßer eines „Superhelden“

Sie haben mich und meine hochschwangere Frau gestern auf einem etwa fünf Meter breiten Weg überholt. Dabei sind sie offenbar extra nah an uns vorbeigerannt und genau, als sie neben uns waren, haben sie diesen Superhelden-Atemausstoßer abgesetzt. Und zwar gleich zwei Mal hintereinander.

Der Fehler ist leicht zu finden

Wir hatten einen kleinen Hund dabei. Sie werden wissen, wer wir sind, weil Sie sich ja noch, auf der Stelle laufend, nach uns umdrehten um zu sehen, ob wir Sie Helden auch wirklich bemerkt haben. Und? Finden Sie den Fehler?

Was ich von Ihnen will? Ich möchte Sie gern sponsern. Ich schenke Ihnen einen nagelneuen Satz Lauftrikot mit Hose (sie mögen ja eher das bunte, auffällige Zeugs). Auf Rücken, Brust und der Hose lasse ich in neongelb ein paar Begriffe drucken, welche man schon von weitem lesen kann. Diese Begriffe sind so gewählt, dass man sie öffentlich in einer Tageszeitung nicht drucken sollte.

Herzliche Grüße aus Brandenburg an der Havel,

Ihr Stephan Boden

Von Stephan Boden