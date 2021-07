Brandenburg/H

Ruhelos in der Nacht: Die Polizei in Brandenburg an der Havel musste in der Nacht zum Donnerstag den Schlaf von Bürgern schützen. Gleich mehrere Einwohner in verschiedenen Stadtteilen riefen die Beamten zu Hilfe, weil sie sich vom ruhestörenden Lärm ihrer lauten Mitbürger gestört fühlten. Das teilte die Inspektion mit.

In der Neustadt mussten die herbeigerufenen Polizisten demnach eine private Schlagerparty beenden, die wohl etwas aus dem Ruder gelaufen war. Es war weit nach Mitternacht, als die Beamten die laute Musik dann ausschalten ließen.

Ebenfalls zu laut war den Anwohnern in der Brielower Straße in Nord die Musik, die dort gegen 1 Uhr noch erschallte. Auch hier rückten die Beamten nach Angaben aus der Inspektion an, um für Ruhe zu sorgen.

Schreie und Tritte gegen einen Fußball

Schreie und Tritte gegen den Ball auf einem Fußballplatz in der Gutenbergstraße ließen Anwohner dort keinen Schlaf finden. Sie griffen ebenfalls zum Telefon und baten die Polizei um Hilfe. Die Beamten fuhren hin und beendeten das Match.

Offenbar hielten sich alle ermahnten Ruhestörer an die Ansagen der Beamten. „Die angedrohten Folgemaßen bei erneuter Ruhestörung halfen, da die Polizei in keinem der Fälle nochmals ausrücken musste“, heißt es in dem Bericht aus der Inspektion.

