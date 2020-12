Brandenburg/H

„Wir vermissen unendlich unsere Musik“, sagt Gisela Fege. Die organisatorische Leiterin des Brandenburger Frauenchors „La Musica“ ist spürbar betroffen von der Corona-Krise und ihren Auswirkungen auf die Chöre. „Den ganzen Musikvereinen geht es schlecht“, weiß sie. „Wir sind traurig, dass wir nicht singen können. Da fehlt Lebensqualität.“

Chöre zogen nach draußen

Das Jahr 2020 war ein Auf und Ab für die Musikgruppen in der Havelstadt. So richtig ging eigentlich gar nichts. Proben entfielen lange Zeit, an Auftritte war nicht wirklich zu denken. „Unsere letztes Konzert war am 23. Februar in Pritzerbe“, erzählt Dietmar Keck, Vereinsvorsitzender des Extra Chor Brandenburg. „Dann war Schluss.“

Anzeige

40 Leute zählt der gemischte Chor. Gemeinsame Proben gab es in diesem Jahr nur wenig. Ihren eigentlichen Raum, das Theater, konnten die Sänger dafür nicht nutzen – der Platz und die Abstandsregelungen lassen das nicht zu. „Unser erster Versuch war auf der Freilichtbühne im August. Da ging das noch, weil es warm war“, sagt Dietmar Keck über den Versuch, Abhilfe zu schaffen. Später zog es die Sänger in die Nikolaikirche – bis Ende Oktober. Denn mit dem zweiten Lockdown musste die gemeinsame Musik aus zig Kehlen wieder verstummen.

Der Frauenchor „La Musica“ bei einem Freiluftauftritt vor anderthalb Jahren. Quelle: Archiv

Genauso erging es La Musica. Im Sommer probten die Damen unter einem Pavillon an der Musikschule. Als es kälter wurde, zogen sie in die Aula des Brecht-Gymnasiums um. „Da waren sie total begeistert. Es gab eine Akustik wie in der Kirche“, schwärmt Gisela Fege.

Aber auch dort hatte sich schon etwas verändert. Denn nicht alle der 26 Sängerinnen nahmen an den Proben teil. „Wir haben einige, die älter sind, die sich nicht wirklich getraut haben“, erzählt die Leiterin.

Traditionelle Weihnachtskonzerte entfallen

Nun kann wieder nicht geprobt, geschweige denn öffentlich musiziert werden. Die traditionellen Weihnachtskonzerte müssen ausfallen. „Wir wären am 23.Dezember im Paulikloster gewesen. Die Konzerte waren immer richtig voll, fast übervoll“, sagt Dietmar Keck.

La Musica hätte mit dem Kammerorchester der Musikschule am zweiten Adventswochenende in der Nikolaikirche ein Konzert gegeben. Die waren bisher so gut besucht, „da könnten wir zwei, drei Konzerte machen“, so Gisela Fege.

Fast noch mehr bedauert sie aber, dass ihre Advents-Auftritte in Seniorenheimen geplatzt sind. An den Wochenenden begeben sich die Sängerinnen normalerweise in die Häuser und begleiten dort die Weihnachtsfeiern. „Die werden uns vermissen“, ist Gisela Fege überzeugt. „Da findet gerade gar nichts mehr statt.“

Chor-Chat für den Zusammenhalt

Auch die Chormitglieder vermissen einander. Das wird ganz deutlich. „Wir halten Kontakt, informieren uns regelmäßig, um uns nicht ganz aus den Augen zu verlieren“, sagt Dietmar Keck für den Extra Chor.

„Wir haben einen Whatsapp-Chat mit allen Mitgliedern, wo wir uns wiederfinden und uns Mut machen. Das ist unser Zusammenhalt in dieser Zeit“, erzählt Gisela Fege. Den Chat hat die künstlerische Leiterin Angelika Eckelmann anfangs sogar genutzt, um neue Lieder zu vermitteln. „Sie hat alle Stimmen zuhause eingesungen und uns das geschickt. So konnte jede Stimme üben“, berichtet Fege.

Alternativen wie Zoom-Videokonferenzen kamen zumindest für den Extra Chor Brandenburg nicht infrage. „Viele haben die technischen Voraussetzung nicht und auch nicht das Interesse daran“, weiß der Vorsitzende Dietmar Keck.

Die Gemeinschaft fehlt

Bei allen Einschränkungen hat sein Chor den freiberuflichen Leiter Karsten Drewing weiterhin finanziert. „Wir wollen ihn nicht hängen lassen“, macht Dietmar Keck klar, weiß aber: „Das Materielle ist die eine Seite, die psychologische Seite ist nicht auszugleichen. Es fehlt, zusammen zu sein, zusammen zu singen.“

„Wir vermissen die Gemeinschaft“, bestätigt Gisela Fege. Für die organisatorische Chorleiterin, die seit Jahrzehnten singt, ist 2020 die wohl schlimmste Zeit, die sie für Chöre je erlebt hat. „Da gibt es keine Steigerung“, sagt sie traurig.

Von Antje Preuschoff