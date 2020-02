Wenn die Seele Achterbahn fährt: so hält Heike Stricker Gefühle in Fotos fest

Brandenburg/H

Verheißungsvoll funkelt und glitzert die Sonne durch zarte Morgennebel. Pastelltöne, ein menschenleerer Weg, der zum Träumen einlädt. Dem gegenüber: Grelle, unbarmherzige Strahlen, die sich durch dicken Nebel bohren, ihn jedoch nicht vertreiben können. Ringsum schwarze Baumschatten, die alles zu verschlucken drohen.

Es ist nur eine einzige Aufnahme, das identische Foto, das aber durch seine nachträgliche Bearbeitung eine grundlegend andere Stimmung erfährt. Genau darum geht es der Fotografin Heike Stricker. Das Vermitteln von Stimmungen, von Gefühlswelten.

Die eigene Krankheit ist Thema der Arbeiten

Die in Ketzür lebende Fotografenmeisterin ist 52 Jahre alt und Rentnerin. Warum das so ist? „Wollen Sie die leichte Variante?“, fragt sie denjenigen, der sich danach erkundigt. „Eine Stoffwechselkrankheit“, ist dann die schonende Antwort darauf.

Heike Stricker hat jedoch Mut zur Wahrheit. Ihre ehrliche Antwort heißt: Bipolar. „Das ist genau mein Thema“, sagt sie und so trägt auch ihre erste eigene Fotoausstellung eben diesen Titel.

Heike Stricker nutzt die Fotografie als seelische Zustandsbestimmung. Quelle: Heike Stricker

Seit vier Monaten hat sie intensiv an der Vorbereitung gearbeitet. In der Bibliothek des Asklepios- Fachklinikums in Brandenburg an der Havel wird sie etwa 30 Landschaftsaufnahmen in Farbe und Schwarzweiß zeigen.

Es sind Motive aus dem Brandenburger Umland und eher kleine Formate von maximal 23x23 Zentimetern. Dafür hat sie ganz bewusst die Handykamera benutzt. Auch das Bearbeitungsprogramm ist eine Anwendung auf ihrem Smartphone.

Kraft und Überwindung für den Griff zur Kamera

Es bedurfte einiges an Überwindung und Kraft, dass sie überhaupt wieder den Auslöser drückte. „Jahrelang traute ich mich nicht, wieder zur Kamera zu greifen. Jetzt hatte ich endlich den Mut dazu.“

Seit Jahrzehnten leidet sie selbst an einer bipolaren Störung, einer chronisch verlaufenden psychischen Erkrankung, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen gekennzeichnet ist. Mal in grundlos gehobener bis euphorischer Stimmung mit rastlosen Aktivitäten, mal kraftlos, von Selbstzweifeln geplagt und unfähig, Gefühle zu empfinden. „Ich habe erfahren, dass ich dieses Tal durchwandern muss und ich habe gelernt, es zu akzeptieren“, sagt sie und dass sie der Manie auch positive Momente abgewinnen kann.

All das zeigen die von ihr geschaffenen Bilder. Sie sind mehr als die pure Abbildung märkischer Landschaften. Es sind ganz individuelle, kleine Kunstwerke. Und sie sind ein Angebot, eine Einladung, mit ihr auf Entdeckungsreise zu gehen und zu versuchen zu verstehen, wie sich eine bipolare Störung anfühlt. Sie sagt: „Ich möchte dazu beitragen, Berührungsängste mit psychisch Erkrankten in der Gesellschaft abzubauen, und Mut machen, dass sich Betroffene nicht verstecken.“

Deshalb ist sie auch in verschiedenen Selbsthilfegruppen aktiv. Sowohl in der Stadt Brandenburg an der Havel als auch international. Ihre Kontakte reichen zum Beispiel bis nach Wien. Dorthin soll auch die Fotoausstellung eventuell auf Wanderschaft gehen.

Heike Stricker war bis zu ihrer Erkrankung 1996 als selbstständige Fotografin in Berlin tätig. „In einem Porträtstudio“, wie sie erzählt. Eine Arbeit, bei der sie nicht nur Fotografin, sondern gleichzeitig Moderatorin und Psychologin sein musste.

Mit ihrer selbstbewussten, freundlichen Art gibt sie auch bei ihrem eigenen Fototermin mit der MAZ hilfreiche und professionelle Ratschläge. Und sie träumt schon von weiteren Projekten. Vielleicht später einmal, möchte sie wieder Menschen fotografieren. „Ich habe da so eine Idee“, verrät sie.

Das Fotografieren hat für Heike Stricker eine neue Bedeutung bekommen. Die Aufnahmen und das Bearbeiten der Bilder ist für sie eine Möglichkeit, sich mit der Krankheit auseinander zu setzen und anderen mitzuteilen: so geht es mir. Und sie sagt: „Früher habe ich nach meiner Identität gesucht. Heute weiß ich, wer ich bin.“

Die Vernissage zu ihrer Fotoausstellung, die von Texten des Brandenburger Künstlers Torsten Gränzer ergänzt wird, findet am Donnerstag, 20. Februar, um 14 Uhr statt und wird musikalisch von Sara Pieper und Clemens Kießig umrahmt.

Zu sehen ist die Ausstellung BIPOLAR bis voraussichtlich 17. April 2020, donnerstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 11 bis 15 Uhr in der Bibliothek des Asklepios-Fachklinikums, Anton-Saefkow-Allee 2, in Brandenburg an der Havel.

Von Ina Schidlowski