Wenn die Tage ineinander verschwimmen: Erlebnisse aus dem Corona-Homeoffice

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung präsentierte jüngst „29 Dinge, die an der Krise nicht ganz verkehrt sind“ – darunter folgende Dinge, die ich alle aus eigener Anschauung bestätigen kann: das Land scheint sich quasi über Nacht in ein Land von Joggern und Radfahrern verwandelt zu haben. Es werden ausgeschlafene Teenager am Frühstückstisch beobachtet – und zwar sieben Tage die Woche. Man verpasst daheim kein Paket mehr. Und schließlich: alte Gesellschaftsspiele werden mit neuem Dreh weiterentwickelt: „ich sehe was, was Du nicht siehst“ – etwa im Supermarkt auf der Suche nach der letzten Rolle Klopapier.

Der Politologe Michael Kolkmann. Quelle: Markus Scholz

Der Publizist Christoph Keese berichtete neulich – wie so viele andere – von seinen Erfahrungen im Homeoffice (Twitter-Hashtag #wirbleibenzuhause). Er schrieb in seinem Beitrag, dass der Aufenthalt daheim wie eine Art „ungesalzene Suppe“ wirke. Und so langsam bekomme ich eine Ahnung davon, was er meint. Die Tage ziehen sich, die Konturen verschwimmen, und ein Tag gleicht dem anderen. Vor allem ist es zunehmend schwerer, zwischen Werktag und Wochenende zu unterscheiden. Eins jedenfalls ist sicher: jeder Tag beginnt – wie kann es anders sein? – mit Espresso. Aktuelle Lektüre dazu: „Ein Espresso für den Commissario“ von Dino Minardi (Twitter-Hashtag #stayhomeandreadabook).

Apropos Lektüre: was habe ich früher Abende und halbe Nächte damit zugebracht, mich in die kriminellen Fantasien zeitgenössischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller hineinzuversetzen. Aber im Homeoffice? Game over. Spätestens um 21 Uhr befinde ich mich in der Horizontalen.

Die Corona-Krise bringt alte Spiele ganz neu hervor. Quelle: Michael Kolkmann

Wo wir schon bei der kriminellen Fantasie sind: wir haben in den vergangenen Tagen den alten Klassiker „Stadt-Land-Fluss“ neu entdeckt: bei uns heißt er „Stadt-Land-Tod“, und neben dem Täter, dem Tatort und der Tatwaffe müssen auch das Fluchtfahrzeug, die Todesursache und die Art des Verbrechens identifiziert werden. Und so gerne ich Krimis jeglicher Provenienz lese: an mordlüsterner Fantasie scheint mir im realen Leben das Talent zu fehlen (was ja eigentlich ganz tröstlich ist).

Wenn es mit dem Schreiben eines Krimis nicht klappen sollte, so wäre ein Wanderbuch mit Strecken rund um Brandenburg an der Havel eine Alternative. Nahezu täglich sind wir unterwegs, um Lauf- und

Die Landschaft bei Saaringen ist wunderschön und lädt zu Streifzügen ein. Quelle: Michael Kolkmann

Wanderstrecken zwischen Saaringen und Roskow, rund um den Krugpark in Wilhelmsdorf oder entlang des Havelradwegs zu erkunden. Und angesichts der Weite der Natur ist auch das mit dem Abstandhalten kein Problem. Mehr als eine handvoll Menschen und den einen oder anderen gelegentlichen Hund auf Gassirunde sehen wir bei diesen Gelegenheiten nicht.

Ein Nebenaspekt des Homeoffice und der damit verbundenen nun mehr oder weniger regelmäßig stattfindenden Videokonferenzen: man weiß jetzt, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen zuhause aussieht.

Neue Formate des Lernens

Und ich manchen Fällen wollte man es gar nicht so genau wissen. Zugleich stellt sich die Frage, ob all diese Digitalisierungsbemühungen in den Schulen und Universitäten die aktuelle Krise überdauern, ob wir also jetzt Formate des Lehrens und Lernens (weiter)entwickeln, mit denen wir auch nach Öffnung der Bildungsinstitutionen arbeiten werden.

Bis es soweit ist, hierzu eine seriöse Einschätzung abgeben zu können, noch ein Lektürefundstück: die Frankfurter Allgemeine Zeitung beantwortete neulich auf ihrer Webseite Leserfragen rund um das Corona-Virus. Ein Leser erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach der Temperaturverträglichkeit des Virus und ob er seine Morgenzeitung zur Desinfizierung in den (eingeschalteten) Backofen legen dürfe.

Diese Antwort ist ein Scherz

Antwort der Redaktion: die meisten Erreger dürften demnach Temperaturen von 60 Grad und mehr nicht überleben – um dann Folgendes hinzuzufügen: „Wer ganz sichergehen möchte, wäscht sich die Hände, nachdem er die Zeitung angefasst hat. Aber wer seine Zeitung im Backofen erhitzt, hat am Ende vielleicht ein anderes Problem.“ Zu spät fiel mein Blick auf das Datum dieses Zeitungsberichts: es war der 1. April 2020.

Info: Michael Kolkmann aus Brandenburg an der Havel ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Universität Halle, doch jetzt hat ihn die Sorge vor dem Corona-Virus ins Homeoffice verbannt. In der MAZ berichtet er von seinen Erlebnissen daheim.

